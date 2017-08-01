Лолита прокомментировала свой эпатажный наряд

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Певица Лолита Милявская прокомментировала свой скандальный наряд, в котором она выступала в Баку на музыкальном фестивале.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Новый всадник Апокалипсиса: соцсети в восторге от наряда Лолиты

Социальные сети взорвались накануне из-за смелого облегающего костюма 53-летней Лолиты. С фотографиями исполнители сделали много мемов, однако Лолита на них не обижается.

"Несмотря на то, что здесь много журналистов, а я их люблю и много лет знаю, никто не будет писать о музыке, а все будут писать о закулисье. Как говорят в интернете, я решила хайпануть. И хайпанула!" — отметила певица журналистам.

По словам Лолиты, этим нарядом она показала свое личное отношение "к диетам и к тому, что общественное мнение вмешивается в жизнь любого человека".

"Я получила огромное удовольствие и от негативных, и от позитивных комментариев. Я отношусь к этому легко, потому что все больше понимаю, что если человек неполноценный, то в личной и общественной жизни он не состоялся. Он будет злым, дерганным, пытаться кого-то ужалить и оскорбить. Я честно хайпанула. И получила удовольствие!" — заключила Милявская.

К слову, на официальной странице Лолиты в Facebook также появился один из мемов с ее участием. На публичные же нападки некоторых блогеров и медиаперсон она решила не отвечать.