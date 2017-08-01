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Лукашенко продлил действие указа №585 для тех, кто уже взял кредиты
02.08.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №274 продлил действие указа №585 о господдержке при строительстве жилья молодых и многодетных семей, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Этот документ вносит изменения и дополнения в ранее принятый указ №240, согласно которому в Беларуси была изменена форма господдержки нуждающихся при строительстве жилья.
"Нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые и многодетные семьи, осуществляющие строительство жилья и заключившие для этих целей до 6 августа 2017 года включительно кредитные договоры на получение коммерческих (нельготных) кредитов, смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства на условиях указа № 585 "О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства", — пояснили в пресс-службе президента суть принятого нормативного акта.
Там также отметили, что на такую господдержку в целом по стране могут рассчитывать 2814 молодых и 148 многодетных семей.
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Молодые и многодетные семьи смогут воспользоваться господдержкой, если они взяли коммерческие кредиты на жилье до 6 августа.
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