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Танцы с ножами и модная музыка. В субботу в Верхнем городе пройдет корейский праздник

02.08.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу в Верхнем городе пройдет фестиваль корейской культуры. Чем можно будет заняться на этом празднике, рассказали в Мингорисполкоме.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Праздник пройдет 5 августа с 13 до 17 часов на площадке возле Ратуши. На сцене выступит ансамбль корейской культуры «Ариранг». Артисты сыграют на традиционных ударных инструментах, а также покажут ритуальные танцы с ножами, вееерами и барабанами.

Будет на дне корейской культуры и модная популярная музыка — К-pop. На концерте выступят белорусские группы, которые играют в этом стиле.

Кроме того, минчане смогут увидеть выступление спортсменов по таэквондо и поучаствовать в мастер-классе по этому боевому искусству. Желающие также смогут поиграть в традиционные корейские игры: «ют-нори» — командная стратегическая игра, «тухо» — метание стрел, «кинчульномги» — прыжки через скакалку и «гомучул-нори» — корейские «резиночки».

Традиционно на празднике будет работать фудкорт с корейскими блюдами от минских заведений.

 
 
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