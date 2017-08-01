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Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа

02.08.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем во многих районах Брестской и Гродненской областей, на остальной территории местами также прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов, по юго-востоку - до 22. Днем прогнозируется 23-29 градусов, по югу будет 30-32 жары.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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