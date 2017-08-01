2 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Заключившие договоры на строительство жилья до 6 августа молодые и многодетные семьи смогут получить господдержку. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решен вопрос тех льготников, которые попали в правовую коллизию по поводу принятия указа №240 и отмены указа №585. Это 2 962 семьи, из них 148 - многодетные. Сегодня эта проблема решена: глава государства подписал указ №274. В соответствии с ним те семьи, которые заключили кредитные договоры до выхода 240-го указа, продолжат строительство жилья и смогут после регистрации получить ту поддержку, на которую они рассчитывали, - это будет около Br27 млн", - сказал Анатолий Черный.

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