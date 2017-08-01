В Лошицком парке поставили детский игровой комплекс. На очереди - зеленые зоны и дворы Минска

Новый детский игровой комплекс установили в Лошицком парке, пишет агентство « Минск-Новости ». Он включает горку, канат, рукоход, качели с европейским сиденьем, кольца, турник и другие зоны.



Фото с сайта minsknews.by

Комплекс сделан из дерева и рассчитан на детей в возрасте от 2 лет. Его установила частная компания по согласованию с Мингорисполкомом и «Минскзеленстроем».

— Ключевыми требованиями при выборе универсальных игровых комплексов стали их безопасность и экологичность. В результате, после изучения всех предложений, выбор пал на типовые, но имеющие все необходимые сертификаты по безопасности, детские площадки белорусского производства, — рассказали в компании. — От аналогичных комплексов их будет отличать индивидуальный дизайн, разработанный без изменения конструктивных особенностей объекта.



Фото с сайта minsknews.by

До середины августа такие площадки появятся еще в 8 городских парках и скверах, где мест для развлечения детей недостаточно. Это парк им. М. Павлова, парк имени 50-летия Великого Октября, парк 60-летия Октября, лесопарк «Медвежино», парк «Тиволи», сквер на ул. Пулихова, а также сквер Слепянской водной системы (в границах ул. Карбышева — ул. Седых) и Цнянка.

Список мест для строительства новых детских площадок был составлен на основании данных городских властей и мониторинга, проведенного организаторами акции. Оказалось, что в центральных парках развлечений для детей более чем достаточно, а в ряде небольших скверов и парков в спальных районах их практически нет. Компания решила исправить данную ситуацию.

В планах также установить 10 детских комплексов во дворах столицы. При этом определять места для их размещения будут сами горожане путем голосования.

— Если наша идея получит позитивный отклик и мы увидим, что для людей это действительно важно и необходимо, то будем устанавливать игровые комплексы и в других городах республики. Попросим местные власти и, конечно же, жителей подсказать, где самые большие проблемы с инфраструктурой, — сказали в компании.