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Караси золотые и серебряные. На Витебщине в "сети" инспекторов попались 7 рыбаков-нелегалов

02.08.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Одного незадачливого рыбака ждет суд, еще шестерых подозревают в незаконной добыче рыбы. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

52-летний житель деревни Приозерная Шумилинского района ловил рыбу 31 мая в озере Мошно в запретное время и без разрешения. С помощью деревянной лодки он незаконно установил в водоеме три сети. На следующее утро мужчина собрал улов и приплыл к берегу. Здесь его и задержали госинспекторы.

Рыбак выловил 50 золотых и 3 серебряных карася, 4 леща, речного окуня. Ущерб природе — более 21 800 рублей.

Рыбак знал, что в области был введен запрет на лов всех видов рыбы с 10 апреля по 8 июня. Его обвиняют по ч. 4 ст. 281 УК (Незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Материалы дела переданы для направления в суд.

А в июле следователи возбудили сразу три уголовных дела по этой же статье.

Так, два безработных жителя Витебска 6 июля незаконно добыли на озере Долгое Бешенковичского района 3 золотистых и 1 серебряного карася, 13 линей, 3 щук, причинив вред окружающей среде на сумму более 7300 рублей.

Через несколько дней два безработных брата незаконно рыбачили на лодке на озере Яново в Ушачском районе. Они выловили 185 особей различной рыбы. Ущерб природе — более 10 100 рублей.

На озере Княж в Шарковщинском районе госинспекторы застали за незаконной рыбалкой еще двух мужчин. Они пользовались деревянной лодкой и ставными сетями. Их улов — 61 карась. При этом ущерб природе, по оценке специалистов, составил более 8400 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Одного незадачливого рыбака ждет суд, еще шестерых подозревают в незаконной добыче рыбы.

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