Заключившие договоры до 6 августа молодые и многодетные семьи смогут получить господдержку по указу №585

2 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Заключившие кредитные договоры на получение коммерческих (нельготных) кредитов на строительство жилья до 6 августа включительно молодые и многодетные семьи смогут получить финансовую поддержку государства на условиях указа №585 "О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства". Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решен вопрос тех льготников, которые попали в правовую коллизию по поводу принятия указа №240 и отмены указа №585. Это 2 962 семьи, из них 148 - многодетные. Сегодня эта проблема решена: глава государства подписал указ №274. В соответствии с ним те семьи, которые заключили кредитные договоры до 6 августа, продолжат строительство жилья и смогут после регистрации получить ту поддержку, на которую рассчитывали, - это будет около Br27 млн", - сказал Анатолий Черный.

Он также отметил, что указ №585 продлен до тех пор, пока не будут реализованы кредитные договоры 2 962 семей, претендующих на субсидии. "Ограничений по срокам сдачи домов нет. Дома будут сдаваться по графику, нормативные сроки строительства составляют не более 10 месяцев, плюс месяц на оформление. Ориентировочно в первом квартале 2018 года все работы должны будут завершены", - пояснил министр.

Анатолий Черный обратил внимание на то, что задержек по выплатам согласно указу №585 нет. Он продолжает свое действие. "Поддержка молодых и многодетных семей в дальнейшем останется согласно указам №240 и №13, которые будут действовать параллельно. Эта поддержка не уменьшилась по сравнению с уровнем прошлого года. В следующем году будут выделяться и средства по указу №13. Постепенно будем переходить к одному указу №240. Это прогрессивный документ, который не ущемляет ничьих интересов", - отметил он.

Согласно указу №240, адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга. Так, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми - ставке рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - ставке рефинансирования плюс 2%. Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет - на 95%, детям-сиротам - на 35%, молодым семьям при рождении одного и двух детей - 10% и 20% соответственно.-0-