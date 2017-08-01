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Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого
02.08.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Россельхознадзор с 4 августа вводит запрет на поставки в Россию продукции с белорусского предприятия "Морозпродукт" — производителя мороженого.
Как сообщает ведомство, такое решение принято в связи с тем, что в мороженом белорусского завода были повторно выявлены остаточные следы антибиотика линкомицина в концентрациях, превышающих предельно допустимые.
Также с 4 августа Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции агрокомбината "Дзержинский", в мясе птицы которого обнаружены фторхинолоны.
Под усиленный контроль с 4 августа также поставлена продукция компании "Бабушкина крынка" (три случая обнаружения остатков фторхинолонов в сухом обезжиренном молоке), Гомельского мясокомбината (в готовых мясных изделиях найдены противогрибковый препарат тилмикозин, антибиотики энрофлоксацин и ципрофлоксацин).
Кроме того, из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований усилен контроль за продукцией мясокомбината "Мир", компании "Смолевичи бройлер", "Щучинского маслосырзавода".
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В продукции предприятия "Морозпродукт" надзорное ведомство выявило остаточные следы антибиотика.
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