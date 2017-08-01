Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Россельхознадзор с 4 августа вводит запрет на поставки в Россию продукции с белорусского предприятия "Морозпродукт" — производителя мороженого.



© Pixabay Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 6 белорусских мясозаводов

Как сообщает ведомство, такое решение принято в связи с тем, что в мороженом белорусского завода были повторно выявлены остаточные следы антибиотика линкомицина в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Также с 4 августа Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции агрокомбината "Дзержинский", в мясе птицы которого обнаружены фторхинолоны.

Под усиленный контроль с 4 августа также поставлена продукция компании "Бабушкина крынка" (три случая обнаружения остатков фторхинолонов в сухом обезжиренном молоке), Гомельского мясокомбината (в готовых мясных изделиях найдены противогрибковый препарат тилмикозин, антибиотики энрофлоксацин и ципрофлоксацин).

Кроме того, из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований усилен контроль за продукцией мясокомбината "Мир", компании "Смолевичи бройлер", "Щучинского маслосырзавода".