Майнер: разделение биткоина - биржевая коммерция

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Разделение биткоина — биржевая коммерция и итог манипуляций с рынком, такое мнение Sputnik высказал белорусский майнер, скрывающийся под ником BTC4BRO.

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валюты биткоин" title="Изображение криптовалюты биткоин" class=""> © AFP/ Yiannis Kourtoglou Биткоин разделился на две валюты: что делать майнерам

Биткоин со 2 августа разделился на две криптовалюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash. Причиной этого стало решение разработчиков запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x. По просьбе Sputnik ситуацию прокомментировал создатель Telegram-канала о криптовалютах, белорусский майнер BTC4BRO.

"В свет вышла монета стоимостью 0,15 btc = $400. Биржевая коммерция. Люди на этом деньги большие делают. Все эти токены, форки, ICO… Есть такое понятие "киты". Это люди (или группы людей) у которых много биткоинов, альткоинов. Киты управляют, манипулируют рынком", — отметил специалист.

По словам BTC4BRO, "меньшинство", которое не приняло новый протокол работы, может неплохо зарабатывать. "Смотря как сейчас поведут себя биржи. Включит ли торговлю BCH тот же poloniex или нет?" — отметил он.

"Если ведущие биржи постепенно подключат bitcoin cash — это будет круто. Фактически сейчас у грамотных людей на руках две монеты. Из-за хардфорка. Одна $2700 стоит, другая $400", — добавил специалист.

Монеты, напомнил он, выдавались одна к одному. В то же время новые валюты продолжают дорожать — так, за время беседы с экспертом bitcoin cash поднялся в стоимости до 470 долларов.

Криптовалюты — виртуальные деньги, мировой оборот которых составляет порядка четырех миллиардов долларов. Самая известная из криптовалют — биткоин: "монета" подорожала за год в пять раз.