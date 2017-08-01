Продлено действие указа №585 о господдержке молодым и многодетным семьям

Указ № 274 о получении молодыми и многодетными семьями господдержки при строительстве жилья подписал Лукашенко 2 августа.

В соответствии с документом, вносятся изменения в указ главы государства от 4 июля № 240.

При строительстве жилья молодые и многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут воспользоваться поддержкой государства в случае, если они заключили кредитные договоры на получение коммерческих кредитов до 6 августа 2017-го включительно.

Напомним, 4 июля Александром Лукашенко был подписан указ №240 об адресном субсидировании, отменяющий указ №585, в соответствии с которым молодым и многодетным семьям предоставлялась единовременная дотация в размере 20-50 бюджетов.

В документе было сказано, что с введением в силу адресного субсидирования такие семьи смогут получить господдержку строго в соответствии с очередью нуждающихся.

Однако принятие нового указа вызвало возмущение общественности, так как граждане, которые планировали строительство жилья по своим бюджетам и рассчитывали на помощь государства, оказались в тупике. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный журналистам 13 июля, отметив, что отмена с 6 августа указа №585, дающего права молодым и многодетным семьям получать госдотации, была преждевременной .