От Ван Дамма до Солодухи: известные шпагаты

Хотя белорусы и не верят в то, что сам артист смог сесть на шпагат, ролик с его участием продолжает набирать просмотры.

Второй день белорусы продолжают обсуждать нашумевший ролик от канала "Беларусь 1": певец Александр Солодуха, скромно называющий сам себя королем белорусской эстрады, "сел" на шпагат между двумя танками .



© Фото: аккаунт Александра Солодухи в Facebook Недельку порастягивался: как Солодуха повторил трюк Ван Дамма

Садился ли Солодуха на шпагат?

Многие интернет-пользователи и СМИ усомнились в том, что Солодуха действительно смог сам сесть на шпагат. Во многих интервью он признавался, что спортом особо не занимается, а о его тяге к гимнастике никогда не было известно.

Кроме того, Солодуха — уже не мальчик: ему 58 лет, и в таком возрасте сесть "с нуля" на шпагат достаточно сложно.

Сам же артист заверил Sputnik, что смог сделать трюк без посторонней помощи.

"Ну, я в детстве занимался не только футболом, баскетболом, но и гимнастикой, да. И вот поступило приглашение от телеканала сделать этот ответный ход Ван Дамму, и я дал согласие, недельку перед этим вспомнил, порастягивался, походил, позанимался, и мы это сделали на "Линии Сталина" недельки полторы назад", — рассказал Солодуха.

В то же время, пользователи социальных сетей уверены: ролик — лишь умелый монтаж, а вместо Солодухи на шпагат сел профессиональный каскадер, так как в обнародованном видео с певцом нет ни одного общего плана, исполнения им трюка. Так это или нет — будет известно 10 августа в эфире белорусского ТВ.

Кто еще садился на шпагат?

В пресс-службе Белтелерадиокомпании назвали трюк Солодухи "ответом Ван Дамму".

Несколько лет назад голливудский актер Жан Клод Ван Дамм снялся в рекламе компании Volvo, где сел на шпагат в воздухе между двумя едущими грузовиками производства этой фирмы. Ролик быстро стал вирусным, а трюк повторили многие спортсмены.

Что примечательно, во время съемок у Ван Дамма была страховка. Позже сам актер признавался, что для него этот трюк стал одним из самых опасных в жизни.

Другая известная своей любовью к шпагатам знаменитость — экс-балерина Анастасия Волочкова. Бывшая прима хоть и не делает опасных трюков между танками или фурами, но часто показывает мастерство на фоне пальм, в бассейнах, на фоне березок и даже на красных ковровых дорожках. Некоторые СМИ даже делали подборки "40 лучших шпагатов Волочковой".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 12 2017 в 12:08 PDT

Многие другие знаменитости также поражали в разные годы поклонников своей гибкостью: в том числе Шакира, Кэти Перри, Серена Уильямс и даже Памела Андерсон, которой уже 50 лет.