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Нагрузку на белорусских школьников обещают уменьшить

02.08.2017 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Нагрузку на белорусских школьников планируют снизить за счет изменений в учебной программе, сообщила в среду замдиректора Национального института образования по научно-исследовательской работе Ольга Зеленко.

Школьников в 2017/2018 учебном году ждет много изменений: начало уроков — с девяти утра, новые учебники и учебные программы, некоторые изменения с предметами. В целом же чиновники обещают снизить нагрузку на учащихся.

"Чтобы избавить учащихся от излишней нагрузки, разработчики учебных программ предприняли следующее. Во-первых, конкретно прописаны требования к результатам учебной деятельности по каждому разделу программы по всем предметам, чтобы педагог контролировал знания и умения учащихся по заданным критериям и показателям. Во-вторых, изучение отдельных сложных для восприятия тем перенесено в старшие классы либо переведено с базового уровня изучения на повышенный", — рассказала Зеленко на круглом столе, организованном БелТА.

Так, в биологии поведение как результат эволюции и структурную организацию и регуляцию функций живых организмов теперь будут изучать только на повышенном уровне, а из общего курса математики выведут производные.

Избежать нагрузку, уверены чиновники, поможет и сокращение "избыточной терминологии" по некоторым предметам.

"Отдельные темы будут изучаться на уровне общего представления. Могу привести пример из учебного предмета "Беларуская мова". Раньше изучались виды односоставных предложений, проводился контроль по этой теме. Теперь от учащихся требуется иметь только общее представление об односоставном предложении и отличать его от двусоставного, но они не обязаны отличать определенно-личное предложение от неопределенно-личного, потому что это знание не имеет ярко выраженной практической направленности", — пояснила она.

Некоторые темы также обещают перевести на практический уровень: школьник не будет заучивать правила, а изучать их на конкретных примерах.

Читайте о реформах перед новым учебным годом в специальном обзоре Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Снизить нагрузку на учащихся помогут новые учебные программы, по которым дети будут учиться в 2017/2018 учебном году.

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