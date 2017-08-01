В Беларуси нашли ложку древнее маски Тутанхамона

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Уникальную ложку из кости эпохи неолита нашли в Беларуси, сообщил Sputnik кандидат исторических наук Максим Чернявский.



© Фото: Віталь Сідаровіч, асабісты архіў В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся "молоты Тора"

Артефакт был обнаружен во время раскопок в деревне Осовец Бешенковичского района в Витебской области. Это один из десяти археологических памятников Кривинскага торфяника, где находятся памятники со времен нижнего неолита до раннего бронзового века, что составляет период около 3,5 тысячи лет.

Чернявский рассказал, что это уже вторая костяная ложка, которая найдена в Беларуси. Первую обнаружили в 1995 году буквально в 16 метрах от современной находки.

По словам ученого, ложка находилась в пластах северо-белорусской культуры – это приблизительно вторая половина IIІ тысячелетия до нашей эры.

"Ложке приблизительно четыре тысячи лет и она на добрую тысячу лет старше товарища Тутанхамона", – пошутил Чернявский.

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