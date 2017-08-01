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В Беларуси нашли ложку древнее маски Тутанхамона

02.08.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Уникальную ложку из кости эпохи неолита нашли в Беларуси, сообщил Sputnik кандидат исторических наук Максим Чернявский.

В Беларуси нашли ложку древнее маски Тутанхамона
© Фото: Віталь Сідаровіч, асабісты архіў
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Артефакт был обнаружен во время раскопок в деревне Осовец Бешенковичского района в Витебской области. Это один из десяти археологических памятников Кривинскага торфяника, где находятся памятники со времен нижнего неолита до раннего бронзового века, что составляет период около 3,5 тысячи лет.

Чернявский рассказал, что это уже вторая костяная ложка, которая найдена в Беларуси. Первую обнаружили в 1995 году буквально в 16 метрах от современной находки.

По словам ученого, ложка находилась в пластах северо-белорусской культуры – это приблизительно вторая половина IIІ тысячелетия до нашей эры.

"Ложке приблизительно четыре тысячи лет и она на добрую тысячу лет старше товарища Тутанхамона", – пошутил Чернявский.

Подробнее об уникальном археологическом комплексе читайте на белорусском языке>>

 
Теги: Минск
 
 
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Костяную ложку, возраст которой больше 4 тысяч лет, обнаружили белорусские археологи во время экспедиции в Бешенковичский район.

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