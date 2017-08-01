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Хатико из Бобруйска: овчарка две недели ждет хозяина у остановки

02.08.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Около двух недель на остановке общественного транспорта в Бобруйске сидит овчарка, сообщает бобруйское издание "Коммерческий курьер".

Хатико из Бобруйска: овчарка две недели ждет хозяина у остановки
© Pixabay
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О собаке изданию сообщили очевидцы. Журналисты выехали по указанному адресу и действительно обнаружили молодую овчарку с ошейником, которая лежала в тени ивы недалеко от проезжей части. Близко подойти собака не позволяла, сразу же отбегала в сторону.

При этом под деревом у нее стояло несколько мисок с водой. Кроме того, проходящие мимо люди бросали ей хлеб, однако к еде собака не прикасалась. 

"Эта собака здесь уже две недели. Моя дочь Таня ее регулярно подкармливает. Мне кажется, ее выкинули из машины или сама выпрыгнула, потому что от остановки она не отходит и в руки не дается", – цитирует издание местную жительницу.

Издание обратилось к своим читателям с просьбой помочь псу найти хозяев. Овчарка находится у остановки транспорта "Ситиспецстрой" на Георгиевском проспекте в Бобруйске.

 
Теги: Минск
 
 
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Собака, по словам очевидцев, ухоженная и с ошейником, жители соседних домов по возможности подкармливают животное.

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