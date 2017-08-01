﻿ БГУ поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГУ поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics

02.08.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Белорусский государственный университет поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities (WRWU), сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.

БГУ поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics
© Sputnik / Виктор Толочко
БГУ: конкурс в этом году - до 18,7 человек на место

Ведущий белорусский вуз несколько лет заметно укрепляет свои позиции в разных рейтингах университетов. Так, в июльской редакции Webometrics БГУ занял 506 место среди 26 тысяч вузов мира.

БГУ входит в список трех лучших университетов СНГ, его обходят только МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Из сопредельных стран БГУ уступает также Варшавскому университету.

В рейтинге БГУ обходит Вильнюсский, Латвийский и Киевский национальный университеты.

Второе место в рейтинге среди белорусских вузов занимает БНТУ — 3060 позиция. На третьем месте — Академия управления при президенте Республики Беларусь (3084).

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities ранжирует вузы по четырем показателям, характеризующим уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве. Это цитируемость сайта, размер сайта, количество файлов по данным поисковой системы Google Scholar и число научных публикаций сотрудников университета, попавших в 10% наиболее цитируемых в мире по данным наукометрической базы данных Scopus.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный вуз Беларуси обогнал Вильнюсский и Латвийский университеты, а также все белорусские университеты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Экс-директор крупного минского промпредприятия осужден на 8 лет за приписки и незаконные премии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика