БГУ поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Белорусский государственный университет поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities (WRWU), сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.

Ведущий белорусский вуз несколько лет заметно укрепляет свои позиции в разных рейтингах университетов. Так, в июльской редакции Webometrics БГУ занял 506 место среди 26 тысяч вузов мира.

БГУ входит в список трех лучших университетов СНГ, его обходят только МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Из сопредельных стран БГУ уступает также Варшавскому университету.

В рейтинге БГУ обходит Вильнюсский, Латвийский и Киевский национальный университеты.

Второе место в рейтинге среди белорусских вузов занимает БНТУ — 3060 позиция. На третьем месте — Академия управления при президенте Республики Беларусь (3084).

Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities ранжирует вузы по четырем показателям, характеризующим уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве. Это цитируемость сайта, размер сайта, количество файлов по данным поисковой системы Google Scholar и число научных публикаций сотрудников университета, попавших в 10% наиболее цитируемых в мире по данным наукометрической базы данных Scopus.