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Умер бывший мэр Минска Александр Герасименко

02.08.2017 16:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Бывший мэр Минска и экс-посол в Латвии, Болгарии и Греции Александр Герасименко умер в Минске в возрасте 71 года, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве иностранных дел республики.

"2 августа скоропостижно скончался белорусский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Герасименко Александр Михайлович", – сообщили в МИД.

Герасименко родился 15 января 1946 года, работал производственным мастером БелАЗа, в 1991–1995 годах был мэром Минска, а затем перешел на дипломатическую службу.

С 1995 по 2000 годы он являлся послом в Болгарии и Греции, до 2006 года – заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь, до 2013-го – послом в Латвии.

После отставки Герасименко возглавлял Совет старейшин при Мингорисполкоме, входил в Клуб ветеранов дипломатической службы.

Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.

Это не первая смерть экс-мэра Минска в текущем году: в марте текущего года на 101 году жизни скончался бывший председатель Минского городского исполнительного комитета Василий Шарапов, который руководил исполкомом 13 лет после Великой Отечественной войны.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.

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