Минобразования против слишком большого числа контрольных в школах

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Не больше одной контрольной работы может проводиться в день в классе в средних школах Беларуси, заявила замглавы управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.



© Sputnik / Виктор Толочко Нагрузку на белорусских школьников обещают уменьшить

Чиновники готовят ряд изменений в программах к учебному году 2017/2018, в том числе выполняют требование президента "разгрузить" школьников.

"В соответствии с нормативными документами, в частности, санитарными нормами и правилами, в день не может быть больше одной контрольной работы", – сказала Каржова в рамках круглого стола БелТА.

Контрольная работа, отметила представитель Минобразования, не должна проводиться на первом или последнем уроке – следить за этим должна администрация школ. Также ведомство не рекомендует проводить проверочную работу на протяжении всего урока.

"Если нужно провести тестовый контроль, то на 15 минут, и дальше класс продолжает работу", – добавила Каржова.

Нормирует министерство в своих инструкциях учителям и количество заданий для выполнения дома, например, примеры "со звездочкой" должны давать детям только по их желанию, а их решение не должно влиять на итоговую оценку.