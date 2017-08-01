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Минобразования против слишком большого числа контрольных в школах

02.08.2017 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Не больше одной контрольной работы может проводиться в день в классе в средних школах Беларуси, заявила замглавы управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Минобразования против слишком большого числа контрольных в школах
© Sputnik / Виктор Толочко
Нагрузку на белорусских школьников обещают уменьшить

Чиновники готовят ряд изменений в программах к учебному году 2017/2018, в том числе выполняют требование президента "разгрузить" школьников.

"В соответствии с нормативными документами, в частности, санитарными нормами и правилами, в день не может быть больше одной контрольной работы", – сказала Каржова в рамках круглого стола БелТА.

Контрольная работа, отметила представитель Минобразования, не должна проводиться на первом или последнем уроке – следить за этим должна администрация школ. Также ведомство не рекомендует проводить проверочную работу на протяжении всего урока.

"Если нужно провести тестовый контроль, то на 15 минут, и дальше класс продолжает работу", – добавила Каржова. 

Нормирует министерство в своих инструкциях учителям и количество заданий для выполнения дома, например, примеры "со звездочкой" должны давать детям только по их желанию, а их решение не должно влиять на итоговую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверочные работы не должны занимать весь урок – максимум 15 минут занятия.

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