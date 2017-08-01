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БГУИР: проходные баллы на платное на 100 пунктов ниже, чем на бюджет

02.08.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Самые востребованные специальности в БГУИР на платное отделение те же, что и на бюджетную форму получения образования, рассказала Sputnik пресс-секретарь вуза Ольга Нелюбович.

БГУИР: проходные баллы на платное на 100 пунктов ниже, чем на бюджет
© Sputnik / Виктор Толочко
БГУ ожидает рост проходных баллов на платное отделение

Белорусские вузы в пятницу завершат прием документов на платное отделение. В целом проходные баллы на платное несколько вырастут в этом году, как и на бюджетную форму.

По предварительным данным БГУИР, сейчас подано 929 заявлений на 875 мест — в целом конкурс по "айтишному" вузу сложился. Самые популярные специальности платного отделения — те же, что и бюджетного.

Так, на "Программное обеспечение информационных технологий" предварительный проходной балл на платное составляет 288, на бюджетную форму он составлял 371. На "Информатика и технологии программирования" пока проходной балл ровняется 263, на бюджет был 380.

В БГУИР подчеркнули, что баллы пока предварительные. Зачисление на платную форму в вузе состоится в 11:00 в субботу.

 
Теги: Минск
 
 
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В целом по главному "айтишному" университету Беларуси конкурс на платное отделение уже сложился.

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