МВД разрешит иностранцам быть в Беларуси без регистрации до 10 дней

МИНСК, 2 авг — Sputnik. В ближайшее время срок пребывания иностранных граждан в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел может быть увеличен в два раза — до 10 дней, сообщил Sputnik начальник отдела департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Вадим Заборонок.



© Sputnik Андрей Александров ГПК: более 460 иностранцев въехали в Беларусь без визы с 12 февраля

"МВД подготовлен проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан, где нами увеличен срок пребывания без регистрации до 10 дней, то есть в два раза. Этот законопроект никак не связан с безвизовым режимом. Мы давно к этому шли. Вопрос был только в количестве дней. В итоге на данном этапе сошлись на 10 сутках", — рассказала Заборонок.

По его словам, новая норма должна заработать уже в следующем году. Кроме того, по словам представителя МВД, в перспективе у иностранных гостей может появиться возможность зарегистрироваться удаленно.

"Кроме того, в планах на следующий год есть и введение процедуры регистрации в электронном виде через единый портал электронных услуг. То есть иностранец приехал в страну, заполнил установленную форму, где указал свои данные, предполагаемый период нахождения в стране, адрес проживания и все. И скорее всего мы придем к тому, что регистрация будет бесплатной", — рассказал Заборонок.

В настоящее время иностранные граждане, которое прибывают в Беларусь и планируют оставаться в стране более пяти дней, должны в течение этих пяти суток прийти в отдел по гражданству и миграции по месту их фактического пребывания и зарегистрироваться, а также заплатить государственную пошлину в размере базовой величины (23 рубля). В расчет берутся все дни, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, установленных президентом страны. При этом иностранным гостям стоит учитывать, что в понедельник в ОГиМ — выходной день.

За нарушение правил пребывания в стране — несвоевременную регистрацию или отсутствие регистрации — иностранному гостю грозит привлечение к административной ответственности — предупреждение, или штраф до 50 базовых величин, или депортация. Если гость прибыл по приглашению гражданина страны, то принимающей стороне также грозит предупреждение или штраф до 20 базовых величин.