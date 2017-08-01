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СК: подозреваемый в убийстве школьницы сотрудничает со следствием

02.08.2017 18:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней школьницы минчанин начал сотрудничать со следствием, сообщил Sputnik официальный представитель следственного комитета Сергей Кабакович.

Тело девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в минувший понедельник в Молодечненском районе, по подозрению в совершении убийства с особой жестокостью задержан житель Минска 1993 года рождения.

"В настоящее время минчанин, задержанный в качестве подозреваемого, сотрудничает со следствием. С ним сегодня проводятся следственные действия на месте происшествия", — сообщил Кабакович.

В СК также сообщили, что в рамках расследования данного уголовного дела назначены экспертные исследования.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных мероприятий с целью установить все обстоятельства по существу, сказали в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи продолжают работу на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз.

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