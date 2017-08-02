ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: на поле под Рогачевом работает "комбайн ВДВ"

02.08.2017 22:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 авг – Sputnik. День Воздушно-десантных войск отмечают не только в городах Беларуси, но и на полях – комбайн с флагом ВДВ был замечен пользователями социальных сетей под Рогачевом.

Фотофакт: на поле под Рогачевом работает "комбайн ВДВ"
© Sputnik Виталий Тимкив
Лукашенко поручил накормить комбайнеров и убрать хлеб до 20 августа

День ВДВ традиционно отмечается в Беларуси 2 августа – по всей республике прошли праздничные мероприятия, в том числе с показательными выступлениями десантников. В Минске граждане, служившие в ВДВ, пришли на Остров слез, где почтили память погибших товарищей.

"На поле возле Евроопта сегодня убирали зерновые. Так слаженно работают, но ВДВшник рулит", – говорится в подписи к фото.

Жители Рогачева сумели сфотографировать комбайн "Палессе", в экипаже которого, по-видимому, есть бывший боец ВДВ – на сельскохозяйственной машине был установлен флаг воздушно-десантных войск.

Уборочная кампания продолжается в Беларуси, в среду президент республики Александр Лукашенко провел селекторное совещание, на котором были рассмотрены основные вопросы уборки в стране зерновых.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Рогачева сумели сфотографировать комбайн "Палессе", в экипаже которого, по-видимому, есть бывший боец ВДВ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бобруйский Хатико: овчарка две недели ждет хозяина у остановки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика