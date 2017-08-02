МИНСК, 2 авг – Sputnik. День Воздушно-десантных войск отмечают не только в городах Беларуси, но и на полях – комбайн с флагом ВДВ был замечен пользователями социальных сетей под Рогачевом.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко поручил накормить комбайнеров и убрать хлеб до 20 августа

День ВДВ традиционно отмечается в Беларуси 2 августа – по всей республике прошли праздничные мероприятия, в том числе с показательными выступлениями десантников. В Минске граждане, служившие в ВДВ, пришли на Остров слез , где почтили память погибших товарищей.

"На поле возле Евроопта сегодня убирали зерновые. Так слаженно работают, но ВДВшник рулит", – говорится в подписи к фото.

Жители Рогачева сумели сфотографировать комбайн "Палессе", в экипаже которого, по-видимому, есть бывший боец ВДВ – на сельскохозяйственной машине был установлен флаг воздушно-десантных войск.

Уборочная кампания продолжается в Беларуси, в среду президент республики Александр Лукашенко провел селекторное совещание , на котором были рассмотрены основные вопросы уборки в стране зерновых.