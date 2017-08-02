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Фотофакт: на поле под Рогачевом работает "комбайн ВДВ"
02.08.2017 22:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. День Воздушно-десантных войск отмечают не только в городах Беларуси, но и на полях – комбайн с флагом ВДВ был замечен пользователями социальных сетей под Рогачевом.
© Sputnik Виталий Тимкив
День ВДВ традиционно отмечается в Беларуси 2 августа – по всей республике прошли праздничные мероприятия, в том числе с показательными выступлениями десантников. В Минске граждане, служившие в ВДВ,
"На поле возле Евроопта сегодня убирали зерновые. Так слаженно работают, но ВДВшник рулит", – говорится в подписи к фото.
Жители Рогачева сумели сфотографировать комбайн "Палессе", в экипаже которого, по-видимому, есть бывший боец ВДВ – на сельскохозяйственной машине был установлен флаг воздушно-десантных войск.
Уборочная кампания продолжается в Беларуси, в среду президент республики Александр Лукашенко
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Жители Рогачева сумели сфотографировать комбайн "Палессе", в экипаже которого, по-видимому, есть бывший боец ВДВ.
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