США собираются отказаться от визовой лотереи

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил к принятию в стране иммиграционного законопроекта RAISE, который предусматривает отказ от проводящейся в Америке визовой лотереи, говорится в заявлении Белого дома.



© REUTERS Yannis Behrakis Строительство центров для мигрантов в Беларуси может занять до 4 лет

"Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи", – говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что существующая в настоящее время система служит сомнительным гуманитарным и экономическим интересам.

Программа Diversity Visa проводится в США с 1990 года: каждый год отбирают 55 тысяч иммигрантов, которым для получения визы нужно иметь определенный уровень образования, знать английский язык и обосновать отсутствие намерения получать социальное пособие. В данной лотерее не могут принимать участие граждане стран, из которых в США ежегодно прибывают более 50 тысяч иммигрантов.