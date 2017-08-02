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США собираются отказаться от визовой лотереи

02.08.2017 21:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил к принятию в стране иммиграционного законопроекта RAISE, который предусматривает отказ от проводящейся в Америке визовой лотереи, говорится в заявлении Белого дома.

США собираются отказаться от визовой лотереи
© REUTERS Yannis Behrakis
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"Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи", – говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что существующая в настоящее время система служит сомнительным гуманитарным и экономическим интересам.

Программа Diversity Visa проводится в США с 1990 года: каждый год отбирают 55 тысяч иммигрантов, которым для получения визы нужно иметь определенный уровень образования, знать английский язык и обосновать отсутствие намерения получать социальное пособие. В данной лотерее не могут принимать участие граждане стран, из которых в США ежегодно прибывают более 50 тысяч иммигрантов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Белом доме подчеркивают, что существующая в настоящее время система служит сомнительным гуманитарным и экономическим интересам.

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