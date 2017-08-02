Регистрация иностранцев: не понял, не знал и заплатил штраф

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Гражданин Италии Марчелло М. заплатил более 200 евро штрафа за нарушение правил пребывания в стране. Он пришел в ОГИМ, чтобы зарегистрироваться, на 8-й день нахождения в Беларуси. У него беременная жена-белоруска, и первую неделю их пребывания на родине супруги семья М. бегала по врачам.



© Sputnik / Александр Шурмелев МВД разрешит иностранцам быть в Беларуси без регистрации до 10 дней

"Я считаю, что здесь не было моей ошибки. На въезде в Беларусь я спросил у пограничника, что я должен делать с миграционной картой. Он сказал: если я остаюсь в Беларуси более чем на пять дней, то должен зарегистрироваться. Но он не сказал мне, что я должен это сделать в первые пять дней. Поэтому я пришел в миграционный офис, когда смог, а там мне сказали, что я нарушил правила и должен заплатить штраф", — рассказал Марчелло.

Семейная пара, граждане Израиля, прилетели в Беларусь к родственникам на неделю. Накануне поездки уточнили в белорусском посольстве в Тель-Авиве о правилах въезда и пребывания. Им сказали, что визы в Беларусь больше не нужны, а вот про регистрацию не вспомнили. От штрафа их спасла одна из бдительных родственниц, которая слышала историю пострадавшего итальянца.



© Sputnik / Александр Шурмелев В отделе по гражданству и миграции Центрального РУВД всегда многолюдно

Иностранцы, которые в настоящее время въезжают в Беларусь в рамках безвизового режима, в такие ситуации пока не попадают. Им можно находиться в стране без визы пять дней, и пять дней законодательство разрешает интуристам быть в стране без регистрации. Но что будет, если срок безвизового режима увеличат? Представители Министерства спорта и туризма в последнее время неоднократно озвучивали идею пересмотреть сроки "безвиза".

Пять дней

В настоящее время, если иностранец останавливается в гостинице, его регистрирует приютившая сторона. Если он едет к друзьям или знакомым либо снимает жилье и планирует задержаться в Беларуси более пяти дней, то он должен обратиться в территориальное подразделение по гражданству и миграции и заполнить заявление, а также оплатить пошлину 23 рубля. Причем прийти должен в течение первых пяти дней.

"В соответствии с законом Республики "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" иностранные граждане обязаны в течение пяти суток, за исключением воскресений, государственных праздников, праздничных дней, установленных президентом страны, зарегистрироваться в органах регистрации. То есть если сегодня, к примеру, 1 августа, то крайний срок для регистрации будет суббота 5-го августа. Подчеркну, и суббота, и понедельник считаются как дни для регистрации", — рассказала Sputnik заместитель начальника отдела по гражданству и миграции Центрального РУВД Минска Ирина Агеева.



© Sputnik / Александр Шурмелев Заместитель начальника отдела по гражданству и миграции Центрального РУВД Минска Ирина Агеева

Из 230 иностранцев, нарушивших в этом году миграционное законодательство на территории Центрального района Минска, подавляющее большинство — порядка 200 человек — имели проблемы с регистрацией. Из них осознанно нарушили закон лишь около трети.

"Проблема существует. Многие иностранцы посещают страну впервые. Поэтому нарушения в части несвоевременной постановки на регистрационный учет, к сожалению, имеют место. Плюс понедельник, который в нашей службе является выходным днем", — пояснил начальник отдела департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Вадим Заборонок.

Выходной понедельник в ОГиМ — это ловушка, в которую нередко попадают добропорядочные иностранцы. Честно приходят зарегистрироваться, а не могут. Впрочем, таких иностранцев, по словам Заборонка, не наказывают. Департамент сделал специальное разъяснение для территориальных отделов: если иностранец пришел в понедельник, который является пятым днем его пребывания в Беларуси, постучал в дверь, а она закрыта, значит, умысла в совершении правонарушения не было, и значит, привлекать к ответственности при обращении иностранца во вторник не за что.

Вторая ловушка — это суббота, которую невнимательные гости считают выходным, а белорусские правила пребывания иностранцев — рабочим днем. То есть, к примеру, приехавшие на неделю — с воскресенья по воскресенье — в гости к друзьям иностранцы все-таки должны будут посетить ОГиМ.

За нарушение правил пребывания для иностранцев предусмотрена ответственность в виде предупреждения, или штрафа до 50 базовых величин, или депортации. Предупреждение или штраф до 20 базовых величин грозит и принимающей стороне. Как наказывать — решает руководитель органа внутренних дел, на территории которого "попался" иностранец.

Учитывается, по словам представителей МВД, ряд факторов: человек пришел сам или его нашли; он просрочил день или явился через полгода. Учитываются личность иностранца, степень вины и прочие обстоятельства.



© Фото: личный архив В.Заборонка Начальник отдела департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Вадим Заборонок

При этом скидку за "я не знал" делают в редких случаях. В МВД полагают, что информации о правилах пребывания в стране и необходимости регистрироваться достаточно, чтобы не нарушать закон.

Нужно читать законы

Это нормальная практика — заранее интересоваться законами страны, в которую едешь: открыть интернет или попросить принимающую сторону уточнить правила пребывания, согласились все собеседники Sputnik, в том числе и иностранные гости, и представители Министерства спорта и туризма. Правда, в разделе "Туризм" на английской версии сайта МВД о регистрации нет ни слова , только о необходимости иметь медицинскую страховку.

Английская версия дорабатывается, пояснил Заборонок. Но вся информация доступна на русском, и принимающая сторона, которая несет ответственность за гостя, может с ней ознакомиться. О необходимости зарегистрироваться — в случае пребывания в Беларуси более пяти дней — иностранцев, получающих белорусские визы, предупреждают и в посольствах, рассказал представитель департамента МВД. Но израильскую семью, специально звонившую в белорусское посольство уточнить нюансы нахождения в Беларуси, напомним, не предупредили.

"Кроме того, граждане иностранных государств, за исключением России, заполняют при пересечении государственной границы миграционные карты, на которых с обратной стороны указано на необходимость регистрации в пятидневный срок на двух языках, русском и английском. Плюс сейчас мы разрабатываем информационные стенды и памятки, которые, возможно, будут распространяться в самолетах и при пересечении границы сотрудниками Госпогранкомитета. Они будут составлены уже на пяти языках, а не на двух", — рассказал Заборонок.



© Sputnik / Александр Шурмелев Иностранец, прибывший в Беларусь с частным визитом, должен обираться в ОГиМ в течение 5 дней

И итальянец М., заплативший штраф, и семья из Израиля, едва не заплатившая штраф, заполняли эти карты. Возможно, они просто не обратили внимания на текст на обратной стороне, набранный мелким шрифтом и озаглавленный "Внимание". Пункт 4 — как раз о том, что "иностранец, прибывший в РБ, обязан в течение пяти суток зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического пребывания". Текст набран на двух языках.

Если вдруг хлынут интуристы

За менее чем полгода действия безвизового режима в Беларусь въехало более 36,5 иностранцев. Чаще всего безвизовым режимом пользовались граждане Германии, Польши, Италии, США, Британии и Франции.



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"Что касается нарушений, то можно отметить их незначительное количество. С февраля к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства нами привлечено 140 человек, которые остались в стране более пяти дней. Плюс еще несколько сот человек пришли сами — до окончания срока действия безвизового режима. У них были уважительные причины — перенос рейса, болезнь и так далее. В связи с этим выдано более 220 выездных виз в связи с необходимостью пребывания иностранцев в стране более 5 дней, и они к ответственности не привлекались. Но в любом случае из 36 тысяч 140 человек нарушителей — это мизер", — заметил Заборонок.

То есть серьезной угрозы для правопорядка безвизовый режим, по словам представителя МВД, пока не несет.

Представители Министерства спорта и туризма тем временем уже начинают говорить о целесообразности увеличить срок безвизового режима до 10 дней. Пяти дней даже для осмотра достопримечательностей маловато. Было бы их больше, можно было бы предлагать иностранцам и национальные парки, и санатории.

"Стандартная путевка — это 12 дней. За 5 дней можно пройти только минимальное обследование. Мы видим сейчас, с какой охотой к нам едут на обследования те же поляки. То есть мы можем говорить, что если человек захочет пройти полное обследование, то мы можем заметно увеличить поступления и тех же денег. Причем человек может приехать в санаторий на конкретные процедуры, взять с собой жену и ребенка, и им там не будет скучно. Для жены будет СПА, чего раньше не было, и детский отдых для ребенка", — рассказал заместитель департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.



© Sputnik / Александр Шурмелев В МВД полагают, что информации о правилах пребывания в стране достаточно, чтобы не нарушать закон

У приехавшего целенаправленно в санаторий туриста, даже если срок "безвиза" продлят, проблем с регистрацией не будет. Санатории, так же как и гостиницы, сами подают данные о своих постояльцах в МВД. Проблемы могут возникнуть только у дикарей, которые захотят самостоятельно попутешествовать по Беларуси.

Но могут и не возникнуть, если порядок регистрации будет изменен раньше, чем власть решится на увеличения срока "безвиза". В МВД уже готов законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о правовом положении иностранцев, который предусматривает увеличение срока пребывания без регистрации в Беларуси до 10 дней.



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"Этот законопроект идет сам по себе и никак не связан с безвизовым режимом. Мы давно к этому шли. Вопрос был только в количестве дней. В итоге на данном этапе сошлись на 10 сутках. Кроме того, в наших планах введение процедуры регистрации в электронном виде через единый портал электронных услуг. То есть иностранец приехал в страну, заполнил установленную форму, где указал свои данные, предполагаемый период нахождения в стране, адрес проживания, и все", — рассказал начальник отдела департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Вадим Заборонок.

Более того, предполагается, что регистрация через единый портал электронных услуг будет бесплатной. Все эти нововведения могут стать реальностью уже в 2018 году, они есть в планах. А вот возможность находиться в стране без посещения ОГиМ в течение 10 дней у иностранных гостей в следующем году появится точно.

Однако совсем отказаться от этой процедуры в МВД не готовы.

"В связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности и осуществления миграционного контроля пока упразднять данную процедуру мы не планируем. Практика регистрации иностранных граждан существует во многих странах, в том числе Евросоюза. Кроме того, мы учимся на чужих ошибках и видим, к чему приводит чрезмерная либерализация миграционной политики", — пояснили в МВД.