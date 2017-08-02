Халява закончилась: соцcести - о возможной отмене Green Card

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Пользователи социальных сетей отреагировали на предложение руководства США отказаться от лотереи Green Card и разыгрывания виз в страну.

Президент США Дональд Трамп предложил к принятию в стране иммиграционного законопроекта RAISE, который предусматривает отказ от проводящейся в Америке визовой лотереи Green Card .

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на идею Трампа и начали активно комментировать возможную отмену лотереи.