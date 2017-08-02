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Халява закончилась: соцcести - о возможной отмене Green Card

03.08.2017 10:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Пользователи социальных сетей отреагировали на предложение руководства США отказаться от лотереи Green Card и разыгрывания виз в страну.

Президент США Дональд Трамп предложил к принятию в стране иммиграционного законопроекта RAISE, который предусматривает отказ от проводящейся в Америке визовой лотереи Green Card.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на идею Трампа и начали активно комментировать возможную отмену лотереи.

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