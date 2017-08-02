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Халява закончилась: соцcести - о возможной отмене Green Card
03.08.2017 10:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Пользователи социальных сетей отреагировали на предложение руководства США отказаться от лотереи Green Card и разыгрывания виз в страну.
Президент США Дональд Трамп предложил к принятию в стране иммиграционного законопроекта RAISE, который предусматривает
Пользователи социальных сетей уже отреагировали на идею Трампа и начали активно комментировать возможную отмену лотереи.
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