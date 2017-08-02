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Белорусы в 2016 году сократили многие потребительские расходы

03.08.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Граждане Беларуси в 2016 году были вынуждены сократить многие потребительские расходы, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Как отмечается в ежегодном сборнике Белстата "Семья в Беларуси", в 2016 году траты на продукты питания занимали 39% в общей структуре расходов домашних хозяйств, на предметы домашнего обихода, покупки бытовой техники и уход за домом белорусы тратили еще 10%, 9,2% расходов занимала оплата проезда в транспорте. При этом доля расходов на оплату проезда в общественном транспорте практически не изменилась и составляла 2,2% от всех трат.

Если в 2011 году, на волне резкой девальвации белорусского рубля и одновременного дефицита валюты, белорусы стремились вложить свободные деньги в бытовую технику и предметы для дома (рекордная доля расходов в 7,8%), то в 2016 году на эти цели граждане страны потратили всего 6% (на 0,6% меньше по сравнению с 2015 годом).

На культуру, отдых и спорт граждане страны за прошедший год сократили расходы на 0,4%, на столько же сократились расходы на покупку одежды и обуви.

Меньше всего в минувшем году белорусские семьи тратили на образование — 1,4%, расходы гостиницы, кафе и рестораны составили 2,7%, на алкогольные напитки, табачные изделия было потрачено 3,3%.

При этом расходы на жилье выросли на 1%, большая часть из которых ушла на оплату коммунальных услуг, составляющих 7,1% в общей структуре расходов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Основными статьями экономии стали покупки бытовой техники и предметы для дома, расходы на культуру, отдых и спорт, а также покупки обуви и одежды.

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