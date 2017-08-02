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Новые школьные программы утвердили в Беларуси
03.08.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Школьные программы по всем предметам утверждены в Беларуси к новому учебному году, сообщили в пресс-центре Минобразования республики.
© Sputnik Виталий Тимкив
К учебному году 2017/2018 в Беларуси практически все готово: изданы новые учебники, известны основные реформы. В начале августа уже утверждены и новые учебные программы.
"В этом году мы поставили точку по вопросу обновления содержания учебных программ. В настоящее время учебные программы по всем предметам утверждены и размещены на национальном образовательном портале", — сообщила замначальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.
Учебные программы после анализа пересмотрели и учли связи между разными предметами. Часть тем вынесли или перенесли в другие классы.
В Минобразования уверены, что новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников. Кроме нагрузки на самих уроках, меньше планируют давать школьникам и домашних заданий, а многие темы перенесут из теоретического в практическое освоение.
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Минобразования поставило точку в содержании учебных программ по всем предметам.
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