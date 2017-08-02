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Новые школьные программы утвердили в Беларуси

03.08.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Школьные программы по всем предметам утверждены в Беларуси к новому учебному году, сообщили в пресс-центре Минобразования республики.

Новые школьные программы утвердили в Беларуси
© Sputnik Виталий Тимкив
Минобразования против слишком большого числа контрольных в школах

К учебному году 2017/2018 в Беларуси практически все готово: изданы новые учебники, известны основные реформы. В начале августа уже утверждены и новые учебные программы.

"В этом году мы поставили точку по вопросу обновления содержания учебных программ. В настоящее время учебные программы по всем предметам утверждены и размещены на национальном образовательном портале", — сообщила замначальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Учебные программы после анализа пересмотрели и учли связи между разными предметами. Часть тем вынесли или перенесли в другие классы.

В Минобразования уверены, что новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников. Кроме нагрузки на самих уроках, меньше планируют давать школьникам и домашних заданий, а многие темы перенесут из теоретического в практическое освоение.

 
Теги: Минск
 
 
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Минобразования поставило точку в содержании учебных программ по всем предметам.

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