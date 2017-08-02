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Федынич вышел на свободу

03.08.2017 11:13 — Новости Общества | БДГ  
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О том, что председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича отпустили, стало известно из сообщения активиста этой организации Андрея Стрижака в аккаунте Facebook.

Стрижак сообщил, что на свободу выпустили и бывшего редактора профсоюзного сайта Наталью Пичужкину, тогда как главный бухгалтер РЭП Игорь Комлик находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Напомним, в среду, 2 августа, в офисах независимых профсоюзов прошли обыски, были задержаны лидеры организации.

Были задержаны глава минских профсоюзов Геннадий Федынич, его заместитель Алексей Комлик, пресс-секретарь РЭП Юрий Герасименко и бывший редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина. На Федынича и Комлика заведено уголовное дело.

КГК утверждает, что руководители организации открыли от имени профсоюзов счета за границей, на которые переводили суммы на сотни тысяч долларов. Они выезжали из Беларуси, снимали деньги и использовали для личных нужд.

Фото: svaboda.org

 
 
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О том, что председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича отпустили, стало известно из сообщения активиста этой организации Андрея Стрижака в аккаунте Facebook.

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