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Гулявшую по Киеву обнаженную девушку забрали в психбольницу

03.08.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Девушка, которая полностью обнаженной разгуливала по центру Киева, была задержана сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в аккаунте в Facebook.

Гулявшую по Киеву обнаженную девушку забрали в психбольницу
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне в центре Киева — обнаженная девушка шла по проезжей части проспекта Победы и не обращала внимания на проезжавшие мимо автомобили. Очевидцы разместили кадры необычной прогулки в интернете.

"Полицейские остановили гражданку и дали ей светоотражающую жилетку, чтобы прикрыть голое тело", — отметили в правоохранительных органах.

Также инспекторы дали девушке выпить воды, так как на улице было очень жарко, и вызвали на место медицинскую бригаду.

"Медики подтвердили догадку патрульных — женщине требовалась немедленная психиатрическая помощь", — рассказали полицейские, отметив, что нарушительница была госпитализирована.

 
Теги: Минск
 
 
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Полицейские надели на девушку светоотражающий жилет, дали ей воды, так как на улице было жарко, и вызвали медиков.

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