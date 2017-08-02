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Гулявшую по Киеву обнаженную девушку забрали в психбольницу
03.08.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Девушка, которая полностью обнаженной разгуливала по центру Киева, была задержана сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в аккаунте в
© Sputnik/ Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне в центре Киева — обнаженная девушка шла по проезжей части проспекта Победы и не обращала внимания на проезжавшие мимо автомобили. Очевидцы
"Полицейские остановили гражданку и дали ей светоотражающую жилетку, чтобы прикрыть голое тело", — отметили в правоохранительных органах.
Также инспекторы дали девушке выпить воды, так как на улице было очень жарко, и вызвали на место медицинскую бригаду.
"Медики подтвердили догадку патрульных — женщине требовалась немедленная психиатрическая помощь", — рассказали полицейские, отметив, что нарушительница была госпитализирована.
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Полицейские надели на девушку светоотражающий жилет, дали ей воды, так как на улице было жарко, и вызвали медиков.
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