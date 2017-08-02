Лукашенко: за рождаемость будет жесткий спрос с каждого чиновника

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед чиновниками задачу увеличить динамику прироста населения в стране.



© Pixabay Размер декретных выплат в Беларуси увеличивается с 1 августа

В четверг глава государства провел совещание, на котором был заслушан доклад о демографической ситуации и содействию занятости населения.

"Создание условий для стимулирования рождаемости, обеспечение людей работой, рост их благосостояния — это основные правительственные задачи, задачи местных органов власти, которые надо решать. За решение этих социальных вопросов спрос жесточайший с любого чиновника", — заявил президент. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что в последние годы в Беларуси наблюдался прирост населения, и эту динамику надо не просто сохранить, а приумножить.

"Беларусь может прокормить 20 миллионов человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях", — сказал белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что в этом вопросе государство обязано действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать.

По данным Белстата, численность населения Беларуси на 1 июля текущего года составила 9 миллионов 495,5 тысяч человек. Для сравнения, на начало 2017 года численность населения страны составляла 9 миллионов 505,3 тысяч человек. За полгода она сократилась на 9,2 тысяч человек.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказывал мысль о том, что для безопасности страны в Беларуси должно проживать не менее 20 миллионов человек.

"Вы просто молодцы, вы выполняете главную свою миссию. И это цель всей моей политики — в Беларуси должно быть не менее 20 миллионов человек. Вот тогда мы будем мощны как никогда, и никто в нашу сторону косо смотреть не будет", — сказал президент в марте 2017 года, награждая многодетных матерей в преддверии Международного женского дня.