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В Минске появился уникальный аппарат для помощи детям с больным сердцем

03.08.2017 11:55 — Новости Общества | БДГ  
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Детские кардиохирурги Беларуси получили первый ультразвуковой аппарат для диагностики и лечения патологий сердца с использованием магнитного датчика.

Уникальное для страны оборудование приобрел РНЦП детской хирургии на «километры» участников «Забега тысячи сердец», которые velcom в конце мая перевел в рубли, рассказали в пресс-службе мобильного оператора.

Специальное оборудование позволяет проводить не только ультразвуковые исследования, но миниинвазивные операции, не оставляющие швов и рубцов. Среди особенностей аппаратуры – магнитный датчик, который при введении иглы в вену или артерию подсвечивает ее зеленым цветом на мониторе. В результате кардиохирург может действовать с куда большей точностью, а сама процедура проходит быстрее.

«Если раньше нам часто приходилось делать несколько попыток, поскольку у детей маленькие сосуды и широкий слой кожи, то сейчас достаточно одного раза. Это не только экономит время, но и создает меньше дискомфорта и стресса для ребенка», – объяснил директор РНПЦ детской хирургии кандидат медицинских наук Константин Дроздовский.

С помощью нового аппарата планируют ежегодно обследовать более 1 тыс. детей с подозрениями на патологии сердца. Его также будут использовать для миниинвазивных операций с минимальным вмешательством в организм. Такой метод позволяет избежать повреждения тканей, не травмировать внутренние органы и ускорить выздоровление ребенка. На новой технике планируется проводить около 200 «бескровных» операций в год.

«Специалисты центра сегодня могут выполнять практически все операции на сердце и сосудах, а новое оборудование как раз и будет для этого использоваться. Там, где это возможно, мы стараемся не вскрывать сердце, а проводить операции методами миниинвазивной хирургии, которые во всем мире считаются одними из самых перспективных», – подчеркнул кардиохирург.

Редкий аппарат приобрели на деньги, «заработанные» белорусами во время благотворительной инициативы «Забега тысячи сердец». Белорусы бегали в форме сердца во всем мире, а их километры velcom перевел в рубли. В результате было собрано более 90 тыс. рублей, которые были переданы РНПЦ детской хирургии для закупки передового оборудования.

Руководство центра удачно провело закупку – оборудование поставлено по цене заметно ниже рыночной. Оставшиеся деньги пошли на приобретение двух ультразвуковых датчиков для диагностики проблем с сердцем у недоношенных детей и младенцев с низкой массой тела. Если раньше их обследовали стандартным детектором, то сейчас для этого будут использовать специальные датчики, что резко повысит качество диагностики.

«Уникальное оборудование появилось в Минске благодаря неравнодушным белорусам – тем, кто нашел в себя силы и желание пробежать в помощь детям. Благотворительная инициатива оказалась рекордной и по числу участников, и по величине собранной суммы. Каждый бегун внес своими километрами вклад в покупку оборудования, которое будет ежедневно помогать детям с проблемами сердца», – подчеркнул начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

В РНПЦ детской хирургии признались, что не ожидали такого резонанса. «В форме сердца бегали не только в Беларуси, но и странах Евросоюза, США, Канаде, Мексике, Китае, ЮАР, Катаре и Венесуэле. Мы в свою очередь постарались использовать средства максимально рационально и приобрели даже больше, чем планировали. Вся аппаратура будет использоваться для помощи детям с заболеваниями сердца и сосудов», – рассказал директор центра Константин Дроздовский.

«Забег тысячи сердец» прошел с 27 по 28 мая. Все желающие бегали со смартфоном и выкладывали результаты в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Беговую инициативу провела компания velcom при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства здравоохранения. Помимо помощи детям, она была направлена на популяризацию здорового образа жизни и развитие беговой культуры в Беларуси. В текущем году velcom планирует провести еще одну масштабную благотворительную инициативу, в которой смогут участвовать белорусы со всей планеты.

Справка

Республиканский научно-практический центр детской хирургии оказывает хирургическую помощь детям с патологиями органов грудной клетки и пороками сердца. Специалисты центра выполняют высокотехнологичные операции на сердце, а также проводят всю необходимую диагностику. При необходимости в центре осуществляют трансплантацию сердца и имплантацию систем вспомогательного кровообращения.

 
Теги: Минск
 
 
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Детские кардиохирурги Беларуси получили первый ультразвуковой аппарат для диагностики и лечения патологий сердца с использованием магнитного датчика.

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