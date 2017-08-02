|
Сутенера из Бреста будут судить
03.08.2017 12:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бреста, который обвиняется в вымогательстве и преступлениях против половой свободы, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники ГУБОПиК МВД и задержали его в апреле 2017 года.
"УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя по ст. 170 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 171 (использование занятия проституцией), ст. 171-1 (вовлечение в занятие проституцией), ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый знакомился с молодыми женщинами на сайте знакомств, и вовлекал их в занятие проституцией, при этом он брал на себя функции подбора клиентов и устанавливал расценки, отметили в СК.
Также он под угрозой применения насилия требовал передачи денег у 24-летнего студента-иностранца одного из ВУЗов областного центра, сообщили собеседники Sputnik.
"Кроме того, мужчина шантажировал одну из девушек, с которой имел близость, тем, что, расскажет об этом ее родственникам, если она откажется от продолжения интимных отношений", — рассказали в СК.
Противоправную деятельность ранее неоднократно судимого мужчины выявили сотрудники ГУБОПиК МВД по Брестской области и задержали его в апреле 2017 года.
"К нему следователями применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его автомобиль "Мерседес" наложен арест. Свою вину он признал частично. В рамках расследования для установления всех обстоятельств совершения преступлений проведены допросы, очные ставки, экспертизы радиоэлектронных устройств", — сказали в СК..
Там отметили, что материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятидесятилетний житель областного центра обвиняется в вымогательстве и преступлениях против половой свободы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии