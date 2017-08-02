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Сутенера из Бреста будут судить

03.08.2017 12:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бреста, который обвиняется в вымогательстве и преступлениях против половой свободы, сообщили в СК.

Сутенера из Бреста будут судить
© Sputnik / Виктор Толочко
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Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники ГУБОПиК МВД и задержали его в апреле 2017 года.

"УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя по ст. 170 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 171 (использование занятия проституцией), ст. 171-1 (вовлечение в занятие проституцией), ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый знакомился с молодыми женщинами на сайте знакомств, и вовлекал их в занятие проституцией, при этом он брал на себя функции подбора клиентов и устанавливал расценки, отметили в СК.

Также он под угрозой применения насилия требовал передачи денег у 24-летнего студента-иностранца одного из ВУЗов областного центра, сообщили собеседники Sputnik.

"Кроме того, мужчина шантажировал одну из девушек, с которой имел близость, тем, что, расскажет об этом ее родственникам, если она откажется от продолжения интимных отношений", — рассказали в СК.

Противоправную деятельность ранее неоднократно судимого мужчины выявили сотрудники ГУБОПиК МВД по Брестской области и задержали его в апреле 2017 года.

"К нему следователями применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его автомобиль "Мерседес" наложен арест. Свою вину он признал частично. В рамках расследования для установления всех обстоятельств совершения преступлений проведены допросы, очные ставки, экспертизы радиоэлектронных устройств", — сказали в СК..

Там отметили, что материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Пятидесятилетний житель областного центра обвиняется в вымогательстве и преступлениях против половой свободы.

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