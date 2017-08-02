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Лукашенко: никакой отмены декрета "о тунеядцах" быть не может

03.08.2017 11:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отменять декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" в стране не планируется, и поручил до 1 октября представить ему проект обновленного документа.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где?" — задал вопрос президент во время совещания о демографической политике и занятости населения.

Лукашенко: никакой отмены декрета "о тунеядцах" быть не может
© Sputnik Руслан Кривобок
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Президент подчеркнул, что декрет направлен на те 300 тысяч граждан, которые должны работать, но не работают. "И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что к 1 октября должен быть обновленный проект декрета.

"Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, — сказал Александр Лукашенко. — К первому октября мы должны иметь этот документ", — сказал президент.

Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.

"Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета", — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. "Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя", — сказал он.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года. По нормам декрета, граждане, не участвующие в финансировании госрасходов в течение более 183 дней в году, признавались плательщиками сбора в размере 20 базовых величин. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен. Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент поручил представить обновленный проект декрета к 1 октября и подчеркнул, что цель государства – вовлечь в легальную трудовую деятельность тех, кто...

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