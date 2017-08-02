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Лукашенко: никакой отмены декрета "о тунеядцах" быть не может
03.08.2017 11:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отменять декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" в стране не планируется, и поручил до 1 октября представить ему проект обновленного документа.
"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где?" — задал вопрос президент во время совещания о демографической политике и занятости населения.
© Sputnik Руслан Кривобок
Президент подчеркнул, что декрет направлен на те 300 тысяч граждан, которые должны работать, но не работают. "И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что к 1 октября должен быть обновленный проект декрета.
"Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, — сказал Александр Лукашенко. — К первому октября мы должны иметь этот документ", — сказал президент.
Лукашенко заметил, что о своих предпочтениях и концептуальных мыслях на эту тему он уже неоднократно высказывался.
"Еще раз повторюсь: местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот, что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета", — сказал глава государства.
Он выразил надежду, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. "Это их хлеб. Устраняться от этой проблемы депутату нельзя", — сказал он.
Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества"
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Президент поручил представить обновленный проект декрета к 1 октября и подчеркнул, что цель государства – вовлечь в легальную трудовую деятельность тех, кто...
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