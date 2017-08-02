Треть больниц Сирии разрушено за время войны

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Около трети всех государственных больниц Сирии были разрушены за годы войны, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики Бассам Абдуль Мажид.

Война в Сирии продолжается с 2011 года — оппозиция сражается с проправительственными войсками действующего президента страны Башара Асада. Ряд сирийский городов взяли под контроль боевики "Исламского государства". Всего за годы конфликта погибли сотни тысяч человек.

"Террористы систематично разрушали инфраструктуру страны. Сектор здравоохранения понес значительные потери. До войны у нас насчитывалось 98 государственных больниц, сегодня 35 из них разрушены. Из 1 826 медцентров повреждены более 630. Из 730 машин скорой помощи половина уничтожена", — рассказал посол в интервью "Медицинскому вестнику".

Как отметил посол, погибли 431 медицинский работник, более 250 были ранены. "Многие врачи вынуждены были переселиться в районы, подконтрольные государству. Некоторые вообще уехали из страны", — констатировал посол Сирии.

Гуманитарную помощь Сирии оказывает и Беларусь. Так, сирийские дети получат возможность отдохнуть и оздоровиться в лучших белорусских детских лагерях.