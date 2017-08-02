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Отмены декрета №3 быть не может: нужно заставить работать 300 тыс. тунеядцев
03.08.2017 13:19 — Новости Общества | БДГ
Обновленная версия декрета №3 должна появиться к 1 октября.
Об этом заявил Александр Лукашенко 3 августа, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения.
Он отметил, что новая редакция декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» уже готова, но он хотел бы услышать обстоятельный доклад на эту тему.
Информация о проблеме неработающих и не желающих работать должна быть открыта для народа.
По ловам президента, в стране 300 тысяч граждан, которые должны работать, но не хотят это делать, таких людей нужно заставить работать.
«Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей», – отметил глава государства.
Президент призвал местные органы власти, контролирующие рынок труда, заняться решением проблемы, для чего им должны быть предоставлены все полномочия и рычаги воздействия. Кроме этого, новой редакцией декрета должно заняться правительство и народные депутаты.
Справка БДГ
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Президент
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Обновленная версия декрета №3 должна появиться к 1 октября. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 августа, заслушивая доклад о демографической ситуации...
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