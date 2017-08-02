Отмены декрета №3 быть не может: нужно заставить работать 300 тыс. тунеядцев

Обновленная версия декрета №3 должна появиться к 1 октября.

Об этом заявил Александр Лукашенко 3 августа, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения.

Он отметил, что новая редакция декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» уже готова, но он хотел бы услышать обстоятельный доклад на эту тему.

Информация о проблеме неработающих и не желающих работать должна быть открыта для народа.

По ловам президента, в стране 300 тысяч граждан, которые должны работать, но не хотят это делать, таких людей нужно заставить работать.

«Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей», – отметил глава государства.

Президент призвал местные органы власти, контролирующие рынок труда, заняться решением проблемы, для чего им должны быть предоставлены все полномочия и рычаги воздействия. Кроме этого, новой редакцией декрета должно заняться правительство и народные депутаты.

Справка БДГ

2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

После этого Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, но готовы дать «тунеядцам» отсрочку по выплате сбора, который по приказу президента на протяжении года взимать не будут.