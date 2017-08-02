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Усовершенствован порядок предоставления адресной социальной госпомощи

03.08.2017 13:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Совет министров Беларуси своим постановлением №576 от 1 августа изменил порядок предоставления государственной адресной социальной помощи, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Документом предусмотрено, что с 1 июля 2017 ода инвалиды III группы и дети, не признанные инвалидами, но нуждающиеся в технических средствах социальной реабилитации по медицинским показаниям, будут обеспечиваться такими средствами на условиях для инвалидов  I и II группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

В пресс-службе также отметили, что финансирование расходов по обеспечению детей слуховыми аппаратами и инвалидов III группы протезамі молочной железы будет вестісь до конца года за счет средств местных бюджетов. С 2018 года эти расходы будут финансироваться из республиканского бюджета.

"Одновременно с учетом практики применения усовершенствован сам порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации. Например, установлено, что гражданам, у которых изменились антропометрические параметры, улучшилось либо ухудшилось состояние здоровья, будут выдаваться новые средства реабилитации", — пояснили в пресс-службе.

Постановлением также уточнен перечень доходов, включаемых в среднедушевой доход граждан, претендующих на получение государственной адресной социальной помощи. 

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 года, проинформировали в пресс-службе.

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Теги: Минск
 
 
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С 1 июля инвалиды III группы и дети, не признанные инвалидами, но нуждающиеся в техсредствах социальной реабилитации, будут получать их наравне с инвалидами I и II...

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