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Что изменилось в новых учебных программах?
03.08.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Некоторые темы из учебных программ по школьным предметам исключены перед учебным годом 2017/2018 — за ненадобностью, сообщили в Национальном институте образования.
К началу нового учебного года готово практически все: уже известно, что школьники будут начинать уроки в девять утра, а домашней работы будет меньше. Утверждены и новые учебные планы, в которых есть некоторые изменения.
Как сократили математику
Например, из курса по математике вывели тему "производная" — она будет изучаться только на повышенном уровне изучения этого предмета.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это значит, что в заданиях ЦТ темы "производная" не будет. Но есть несколько вопросов: чтобы получать высшее образование и изучать высшую математику, тему "производная" знать необходимо! В вузе ее не изучают. Предполагается, что студент-первокурсник брать эту тему уже может. Значит, преподаватель должен или часть лекции посвятить этой достаточно сложной теме, или первокурсник должен изучить эту тему сам или с репетитором", — рассказал радио Sputnik известный репетитор Евгений Ливянт.
По словам эксперта, в Польше, России, Украине и Эстонии тема "производная" в школах изучается и есть во вступительных экзаменах.
"Я бы хотел задать вопрос тем, кто принимал решение по этой теме: почему? Ведь сохраняется эта тема и в Эстонии, которая находится на лучших местах в мире по школьному образованию", — отметил Ливянт.
Новый белорусский язык
Поменяли темы и в курсе изучения белорусского языка. Так, после ознакомления с видами односоставных предложений контрольная работа больше проводиться не будет, а школьнику будет достаточно "общего представления".
Таким образом, ученики не будут отличать определенно-личное предложение от неопределенно-личного. Эту тему чиновники считают не имеющей "ярко выраженной практической направленности".
© Sputnik Константин Чалабов
В то же время, на филологических специальностях в вузах знание и понимание этой темы также необходимо.
Поменяют и изучение стилистики в белорусском языке — это будут делать "на практике": знакомством учеников с текстами разных стилей.
История без приватизации и госсимволики
Сокращения затронули и изучение истории Беларуси — так, школьники впредь не будут знакомиться с приватизацией начала 1990-х, а также государственной символики БССР.
Кроме того, исчезла тема хозяйственных деятелей со званием Героев Беларуси, а также изучения деятелей науки и культуры в старших классах.
Не будет в учебной программе по истории таких терминов, как "коммунизм" или "парламентская оппозиция". Предусмотрены и несколько иных изменений в программе по предмету.
Сократили почти все программы
Некоторые темы исчезли из школьного курса биологии и иных предметов — их также посчитали ненужными или недостаточно ориентированными на практику.
В предметах убрали и "избыточную терминологию".
Школьникам теперь не придется учить формулировки, будет хватать изучения материала на примерах, без понимания объяснения самого термина.
В то же время, чиновники подчеркивают: бесконечно сокращать учебные программы нельзя — это может привести к снижению качества образования.
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Из школьных программ исчезли некоторые темы, которые раньше присутствовали в централизованном тестировании (ЦТ) и были необходимы для получения высшего...
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