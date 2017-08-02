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Изменились школьные программы по всем предметам
03.08.2017 15:14 — Новости Общества | БДГ
Об изменении и утверждении всех школьных программ сообщила 3 августа заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.
По словам представителя ведомства, новые программы были написаны еще в 2015 году, но внедрялись в образовательный процесс поэтапно.
Сегодня с ними ознакомиться можно на официальном портале министерства образования.
В настоящем году еще раз был проведен анализ всех программ, этим занималась специально созданная рабочая группа, состоящая из практикующих учителей, ученых, преподавателей вузов. С учетом этого анализа и были дополнены школьные программы, при этом некоторые темы были вынесены из программ одних классов в другие с учетом возрастных особенностей.
Были пересмотрены и изменены также учебные программы на предмет полноты и последовательности изучаемого материала на базовом и повышенном уровне.
Каржова выразила точку зрения Минобразовани о том, что нельзя упрощать учебные программы бесконечно, так как можно потерять то «качество образования, которым мы гордимся».
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Об изменении и утверждении всех школьных программ сообщила 3 августа заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина...
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