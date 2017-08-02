ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменились школьные программы по всем предметам

03.08.2017 15:14 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Об изменении и утверждении всех школьных программ сообщила 3 августа заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

По словам представителя ведомства, новые программы были написаны еще в 2015 году, но внедрялись в образовательный процесс поэтапно.

Сегодня с ними ознакомиться можно на официальном портале министерства образования.

В настоящем году еще раз был проведен анализ всех программ, этим занималась специально созданная рабочая группа, состоящая из практикующих учителей, ученых, преподавателей вузов. С учетом этого анализа и были дополнены школьные программы, при этом некоторые темы были вынесены из программ одних классов в другие с учетом возрастных особенностей.

Были пересмотрены и изменены также учебные программы на предмет полноты и последовательности изучаемого материала на базовом и повышенном уровне.

Каржова выразила точку зрения Минобразовани о том, что нельзя упрощать учебные программы бесконечно, так как можно потерять то «качество образования, которым мы гордимся».

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об изменении и утверждении всех школьных программ сообщила 3 августа заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция просит жителей Витебщины сообщать о фактах бесхозяйственности в сфере АПК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика