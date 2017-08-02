Изменились школьные программы по всем предметам

Об изменении и утверждении всех школьных программ сообщила 3 августа заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

По словам представителя ведомства, новые программы были написаны еще в 2015 году, но внедрялись в образовательный процесс поэтапно.

Сегодня с ними ознакомиться можно на официальном портале министерства образования.

В настоящем году еще раз был проведен анализ всех программ, этим занималась специально созданная рабочая группа, состоящая из практикующих учителей, ученых, преподавателей вузов. С учетом этого анализа и были дополнены школьные программы, при этом некоторые темы были вынесены из программ одних классов в другие с учетом возрастных особенностей.

Были пересмотрены и изменены также учебные программы на предмет полноты и последовательности изучаемого материала на базовом и повышенном уровне.

Каржова выразила точку зрения Минобразовани о том, что нельзя упрощать учебные программы бесконечно, так как можно потерять то «качество образования, которым мы гордимся».