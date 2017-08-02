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Белорусы привезли медали с Международной олимпиады по информатике

03.08.2017 17:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусские школьники привезли четыре медали Международной олимпиады по информатике, которая прошла в эти дни в Тегеране, сообщает Sputnik.

Белорусы привезли медали с Международной олимпиады по информатике
© Sputnik / Мария Амелина
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Летом проходит множество Международных олимпиад — по математике, биологии и другим предметам. Со всех испытаний белорусские школьники привозят домой награды.

Так, в рамках Международной олимпиады по информатике четверо белорусских ребят получили награды: две серебряные и две бронзовые.

Среди белорусов в общем зачете лучший результат показал житель Витебска Артур Петуховский, занявший 43-е место. Всего в конкурсе принимали участие 300 школьников. 

Как отметили в пресс-службе Минобразования, руководили белорусской командой доцент кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР Ирина Киринович, и старший преподаватель кафедры вычислительной математики БГУ и Алексей Толстиков.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Всего в Олимпиаде принимали участие 300 школьников, лучший из белорусов расположился на 43-м месте в общем рейтинге.

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