Белорусы привезли медали с Международной олимпиады по информатике

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусские школьники привезли четыре медали Международной олимпиады по информатике, которая прошла в эти дни в Тегеране, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Мария Амелина Гомельчанин привез еще одно "золото" для Беларуси из Рио-де-Жанейро

Летом проходит множество Международных олимпиад — по математике, биологии и другим предметам. Со всех испытаний белорусские школьники привозят домой награды.

Так, в рамках Международной олимпиады по информатике четверо белорусских ребят получили награды: две серебряные и две бронзовые.

Среди белорусов в общем зачете лучший результат показал житель Витебска Артур Петуховский, занявший 43-е место. Всего в конкурсе принимали участие 300 школьников.

Как отметили в пресс-службе Минобразования, руководили белорусской командой доцент кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР Ирина Киринович, и старший преподаватель кафедры вычислительной математики БГУ и Алексей Толстиков.