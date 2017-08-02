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Бобруйский Хатико дождался хозяина
03.08.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Овчарка, которая две недели просидела у остановки общественного транспорта в Бобруйске, дождалась хозяев и вернулась домой.
О потерявшейся собаке с ошейником и людях, которые ее подкармливали, накануне рассказало бобруйское издание "
Хозяева позвонили в редакцию утром в четверг 2 августа. Пес радостно встретил бобруйчанина, а когда собаку привезли домой в поселок Черепичный радостно обежал все уголки участка.
Издание публикует фото бобруйского Хатико, который оказался Джеком, вместе с хозяином Александром. Мужчина рассказал, что пес потерялся месяц назад. Хозяева также поблагодарили через журналистов всех людей, которые все это время подкармливали их Джека.
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Овчарка, которая две недели ждала хозяина у остановки общественного транспорта в Бобруйске, благодаря СМИ и неравнодушным горожанам оказалась дома.
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