В Вязынке похоронили убитую школьницу

В деревне Вязынка под Минском в четверг похоронили 14-летнюю девочку, убитую с особой жестокостью . Событие произошло в конце июля. Подросток, которая отправилась на встречу с друзьями, не вернулась домой, а спустя пару дней ее нашли со следами насилия. Событие стало настоящей трагедией для всего поселка. Таких резонансных убийств тут не помнят.

Удар для деревни

Пропавшую школьницу начали разыскивать с вечера 29 июля. А первого августа ее тело обнаружили недалеко от железнодорожной станции, рядом с деревней Вязынка. По подозрению в совершении убийства с особой жестокостью задержан 24-летний минчанин.

…По проезжей части в сторону дома убитой шли люди с венками. Многие не могли сдержать слез.

Гроб с Сашей привезли около часа дня. Говорят, мать девочки держалась на успокоительных. В дом журналистов попросили не заходить, но, как рассказали местные жители, там было много живых цветов и свечей. Проститься с покойной пришло немало людей. Все стояли и молчали.

"Сашка такая хрупкая в гробу, а под глазом у нее заметна большая гематома", — вздыхали, выходя из дома, местные.

На похороны пришло много молодежи. Молодой человек по имени Егор признался, что хорошо знал Сашу, хоть и не учился вместе. Для деревни новость о ее убийстве стала шоком.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Местный житель Егор

"Страшно все было. Два дня искали. У нас впервые такое происходит. Мы все в трансе", — говорил он.

Многие не могли сдержать слез. Говорили, что знают Сашу с детства. Более спокойной и домашней девочки припомнить не могут.

"Девочка жизни не видела. Жаль, что так вышло. Какой это удар для матери! Она по деревне ходила, плакала, кричала", — вспоминали собеседники.

Мама, по словам соседей, работает кухонным рабочим на одном из предприятий. В доме с семьей живет бабушка и дядя убитой. А отца Саши в этих краях не видели давно. По слухам, он живет в Минске. Местные говорили, что на похороны дочери он приехал, но ожидал выноса гроба в машине.

Дружили год

В настоящий момент следователи работают с задержанным, устанавливают обстоятельства и мотив совершенного преступления . В случае если его вина будет доказана, парню может грозить вплоть до высшей меры.

Местные жители говорят, что задержанного в лицо не видели. Знают только, что до задержания жил в дачном поселке "Ударник", что через дорогу от деревни. С Сашей Денис был хорошо знаком. "Мы его видели тут только один раз. Когда его вели в наручниках", — отметили местные жители.

Подруга школьницы Саша, которая находилась рядом с ней в последний вечер, подробности рассказывает неохотно.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Александра, которая последней общалась с убитой девушкой

"Мы просто сидели все вместе. Я ушла самая первая. Саша должна была уйти со мной, в итоге осталась там. Почему? Мы должны были вместе подождать девочек, но я опаздывала", — сказала Саша.

Девушка подтвердила, что в тот вечер они гуляли с парнями из Минска, которых хорошо знали — сидели на полянке возле железнодорожной станции. Это место встречи местной молодежи. В 300 метрах от него и была найдена убитая.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Выкопанная на кладбище могила

Жители деревни в основном отказываются комментировать происходящее, но некоторые отмечают, мол, мать не сразу обнаружила пропажу дочери. Искать ее начала через сутки, поэтому все так затянулось. Девочка иногда не ночевала дома, поэтому недоброе заподозрили не сразу.

Не хватало внимания

Все вспоминают Сашу как спокойного человека. На улицах с парнями ее никогда не встречали. А случилась трагедия потому, что девушке не хватало внимания в семье, поэтому она и стала встречаться со старшими парнями.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Жители Вязынки на похоронах убитой Саши

"У мамы не всегда на дочку внимания хватало. А девочка ее очень любила. Когда была помладше, бегала встречать ее к переезду", — рассказала местная женщина.

"Сашка была просто замечательным ребенком. Всегда на улице поздоровается. Хорошая девчонка была, а какая красивая!.." — утирает слезы другая жительница деревни.

Похоронили школьницу на местном кладбище, рядом с могилами дедушки и бабушки.