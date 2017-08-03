Домрачева отметила 31-й день рождения тренировкой и тортом

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила 3 августа свой день рождения тренировкой – фото спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.

В четверг трехкратной олимпийской чемпионке и Герою Беларуси исполнился 31 год.

"Получилась настоящая праздничная тренировка на снегу", – написала спортсменка в комментарии к первому фото.

Получилась настоящая праздничная тренировка:))) на снегу:) Celebrate my birthday on snow:))) #birthdaymood #bebrightandpositive #snowworld #деньваренья Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Авг 3 2017 в 12:20 PDT

Позже она опубликовала еще один снимок – с праздничным тортом со свечами. В комментариях к фото пользователи Instagram оставляют многочисленные поздравления спортсменке.

Дарья Домрачева – неоднократный призер множества соревнований, является трехкратной олимпийской чемпионкой, имеет высшую награду республики – "Герой Беларуси". В октябре 2016 года в Минске биатлонистка родила дочь Ксению, а к тренировкам приступила уже через несколько недель – в норвежском Шушене. Лучшее достижение биатлонистки в прошлом биатлонном сезоне – третье место в спринтерской гонке на десятом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.