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Домрачева отметила 31-й день рождения тренировкой и тортом
03.08.2017 22:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева отметила 3 августа свой день рождения тренировкой – фото спортсменка разместила в своем аккаунте в Instagram.
В четверг трехкратной олимпийской чемпионке и Герою Беларуси исполнился 31 год.
"Получилась настоящая праздничная тренировка на снегу", – написала спортсменка в комментарии к первому фото.
Позже она опубликовала еще один снимок – с праздничным тортом со свечами. В комментариях к фото пользователи Instagram оставляют многочисленные поздравления спортсменке.
Дарья Домрачева – неоднократный призер множества соревнований, является трехкратной олимпийской чемпионкой, имеет высшую награду республики – "Герой Беларуси". В октябре 2016 года в Минске биатлонистка родила дочь Ксению, а к тренировкам приступила уже через несколько недель – в норвежском Шушене. Лучшее достижение биатлонистки в прошлом биатлонном сезоне – третье место в спринтерской гонке на десятом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
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В комментариях к фото пользователи Instagram оставляют многочисленные поздравления спортсменке.
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