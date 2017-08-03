Джоан Роулинг стала самой дорогой писательницей мира

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Писательница из Великобритании, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг является самым высокооплачиваемым в мире литератором, сообщил журнал Forbes.



© AFP/ VALERIE MACON Стало известно, когда появятся новые книги о мире Гарри Поттера

По информации журнала, в прошлом году Роулинг заработала 95 миллионов долларов США.

Как отмечают в Forbes, причиной, по которой писательница возглавила мировой рейтинг, является ее возврат к "поттериане".

На втором месте рейтинга находится писатель в детективном жанре Джеймс Паттерсон (87 миллионов), на третьем – автор "Дневника слабака" Джефф Кинни (21 миллион), на четвертом – автор "Кода да Винчи" Дэн Браун (20 миллионов), на пятом – Стивен Кинг (15 миллионов).

Джоан Роулинг написала семь книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Они были выпущены в 1997–2007 годах и переведены на 65 языков, общий тираж серии превысил 400 миллионов экземпляров. Сейчас стоимость бренда "Гарри Поттер" оценивается в семь миллиардов фунтов стерлингов.