Супруг королевы Дании отказался лежать на кладбище рядом с женой

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Датский принц-консорт Хенрик Датский не хочет, чтобы его после смерти хоронили рядом с супругой – королевой Дании Маргрете II, поскольку его никто и никогда не признавал равным ей, сообщили СМИ страны.



© REUTERS Louise Kennerley/Pool Принц Гарри: никто больше не хочет быть королем или королевой

Ранее принц-консорт неоднократно высказывался о том, что желал бы иметь титул "король-консорт".

"Принц долгие годы не был доволен своим титулом и ролью. Недовольство это существенно возросло в последние годы", – сказала директор по коммуникациям королевского двора Дании.

Она также добавила, что решение Хенрика о погребении его не рядом с королевой – это следствие того, что с ним обращались не так, как с Маргрете II.

Принц-консорт Хенрик Датский в 2016 году сложил с себя все полномочия.