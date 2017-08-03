|
Супруг королевы Дании отказался лежать на кладбище рядом с женой
03.08.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг – Sputnik. Датский принц-консорт Хенрик Датский не хочет, чтобы его после смерти хоронили рядом с супругой – королевой Дании Маргрете II, поскольку его никто и никогда не признавал равным ей, сообщили СМИ страны.
© REUTERS Louise Kennerley/Pool
Ранее принц-консорт неоднократно высказывался о том, что желал бы иметь титул "король-консорт".
"Принц долгие годы не был доволен своим титулом и ролью. Недовольство это существенно возросло в последние годы", – сказала директор по коммуникациям королевского двора Дании.
Она также добавила, что решение Хенрика о погребении его не рядом с королевой – это следствие того, что с ним обращались не так, как с Маргрете II.
Принц-консорт Хенрик Датский в 2016 году сложил с себя все полномочия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее принц неоднократно высказывался о том, что желал бы иметь другой титул – король-консорт.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии