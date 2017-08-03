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Супруг королевы Дании отказался лежать на кладбище рядом с женой

03.08.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг – Sputnik. Датский принц-консорт Хенрик Датский не хочет, чтобы его после смерти хоронили рядом с супругой – королевой Дании Маргрете II, поскольку его никто и никогда не признавал равным ей, сообщили СМИ страны.

Супруг королевы Дании отказался лежать на кладбище рядом с женой
© REUTERS Louise Kennerley/Pool
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Ранее принц-консорт неоднократно высказывался о том, что желал бы иметь титул "король-консорт".

"Принц долгие годы не был доволен своим титулом и ролью. Недовольство это существенно возросло в последние годы", – сказала директор по коммуникациям королевского двора Дании.

Она также добавила, что решение Хенрика о погребении его не рядом с королевой – это следствие того, что с ним обращались не так, как с Маргрете II.

Принц-консорт Хенрик Датский в 2016 году сложил с себя все полномочия.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее принц неоднократно высказывался о том, что желал бы иметь другой титул – король-консорт.

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