Акушер-гинеколог: 40% женщин идут на аборт по экономическим причинам

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Примерно 8-9% женщин отказываются от прерывания беременности после беседы с психологом. Сейчас в государственных медучреждениях планируют ввести кабинеты "За жизнь", где пациентка сможет побеседовать со специалистом и, возможно, отказаться от намерения сделать аборт. В частных клиниках такая практика существует достаточно давно, но отговорить от прерывания беременности удается немногих женщин.



© Sputnik / Виктор Толочко Аборты замедленного действия

"Сложнее отговорить пациенток, которые не состоят в браке. Но и женщину, состоящую в браке, порой невозможно уговорить отказаться от прерывания беременности — порядка сорока процентов клиенток идут на аборт из-за жилищных проблем или других экономических причин", — рассказала гинеколог-эндокринолог медицинского центра для женщин "Ева" Лариса Скрижицкая.

Сложнее отговорить от прерывания беременности женщину, не состоящую в браке.

"Впрочем, буквально сегодня у меня была пациентка, которая решилась рожать ребенка вне брака и отказалась от идеи сделать аборт. Женщина на предабортное консультирование приходит, как правило, без супруга или молодого человека, это только ее выбор. Впрочем, порой мужья оказывают давление — женщина хочет сохранить ребенка, а мужчина настаивает на аборте", — рассказала врач.

В клинике не уверены, что агитационными плакатами можно значительно повлиять на статистику абортов. Хоть в 2016 году количество прерываний беременности сократилось на две тысячи случаев, показатель все равно остается высоким.



© Sputnik Владимир Песня Акции противников абортов проходят в разных странах мира, в частности в Польше

Все меняется с первого дня

Гормональная перестройка в организме женщины начинается с первого дня беременности, и даже после аборта изменения продолжают происходить. Требуется немало времени, чтобы организм приостановил эти процессы.



© Sputnik / Виктор Толочко Маммолог: Бог дал женщине грудь не для того, чтоб имплант туда вставить

Когда пациентка беременеет, происходит овуляция, изменяется уровень выработки гормонов прогестерона и пролактина. Процесс имплантации плодного яйца происходит в течение семи дней с момента оплодотворения яйцеклетки. Как только плодное яйцо прикрепилось к стенке матки, начинается выработка гормона ХГЧ (хорионического гонадотропина человека), который вырабатывается только во время беременности, потому самый верный способ определить беременность — сдать кровь на ХГЧ. По уровню гормона в крови можно даже подсчитать срок.

"Во время беременности до задержки менструации пациентка еще сама не ощущает себя беременной, уровень гормонов в организме еще не так велик. Но со временем эти показатели увеличиваются в несколько раз. Например, уровень пролактина, который готовит молочные железы, увеличивается в десять тысяч раз. Женщина становится эмоционально лабильной, с другой стороны, организм старается защититься от воздействий окружающей среды — отсюда сонливость. На большем сроке начинаются изменения эндокринной системы. Активно участвуют в формировании плода и гормоны щитовидной железы. В случае прерывания беременности снижение уровня гормона идет очень медленно, зато растет уровень риска воспалительных процессов. Понижается иммунитет, растет риск спаечных процессов и других осложнений, а в случае с прерыванием первой беременности риск бесплодия составляет по разным оценкам от 20% до 50%. Цифры так сильно отличаются потому, что многие пациенты, приходя на обследование с вопросом бесплодия, не признаются в прерывании беременности. К тому же, аборт — это всегда стрессовая ситуация, каким бы методом он ни был произведен", — пояснила доктор.



© Pixabay Решение о прерывании беременности чаще всего принимается по экономическим мотивам

Прерывание беременности возможно в большинстве государственных клиник на сроке до двенадцати недель, частные клиники не рискуют проводить аборты на сроке, большем пяти недель. Есть и другие противопоказания — так, врач не возьмется за прерывание беременности, если у пациентки острый воспалительный процесс или если венерические заболевания.

"Считается, что медикаментозный аборт более щадящий, но речь только о том, что он не ведет к травматизации матки, тогда как хирургический аборт может среди последствий принести перфорацию матки и травму слизистой. У меня в практике были пациентки, которые страдали аменореей после прерывания беременности — то есть переставали менструировать. Такая пациентка к беременности уже не способна", — рассказала доктор.

Абсолютных противопоказаний к прерыванию беременности не существует, зато могут быть показания — в случае тяжелого состояния сердечно-сосудистой системы, нарушения ритма сердца, тяжелого течения сахарного диабета, печеночной и почечной недостаточности. Но в таких случаях, признает врач, женщины как правило хотят сохранить беременность.



© Sputnik/ Елена Васильева Опрос Sputnik: как вы относитесь к запрету на аборт

Самый высокий показатель абортов в Минске

В двенадцать недель плод уже сформирован, на УЗИ можно увидеть человека. Сердцебиение слышно уже с третьей недели. Решение о прерывании беременности после двенадцати недель может принять только высшая комиссия и только по социальным показаниям — например, если потенциальная мать младше восемнадцати лет. Есть еще аборты по медицинским показаниям, когда перинатальный скрининг подтверждает у плода наличие тяжелых генетических заболеваний или пороков развития.

"Запретами на аборты можно добиться немногого. А вот религиозный фактор влияет на решение женщины значительно. Отличаются даже показатели в Беларуси: в Гродненской и Брестской областях, где сильны традиции церкви, число абортов меньшее, чем в Могилевской и Витебской. Самый высокий показатель, к сожалению, в Минске. Чтобы понять, к чему ведет полный запрет на аборт, достаточно вспомнить тридцатые годы в Советском Союзе: у женщины забрали право выбора, и значительно возросла материнская смертность и криминализация абортов", — рассказала собеседница Sputnik.

Одни прерывают, другие мечтают забеременеть

"Для 20-50% женщин в Беларуси актуален вопрос бесплодия. На состояние репродуктивной системы влияют инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Так, если человек перенес гонорею, риск бесплодия повысился до 50%. Среди неблагоприятных факторов — нарушения в работе эндокринной системы, раньше у пациенток было меньше проблем с нарушением менструального цикла, с синдромом поликистозных яичников. Сейчас это большая проблема для молодых женщин. В итоге, многим приходится помогать забеременеть", — рассказала врач о противоположной проблеме.