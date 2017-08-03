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Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом
04.08.2017 07:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Мобильный оператор velcom и Центр помощи аутичным детям пошли на эксперимент — организовали терапевтический видеомониторинг от "Атлант Телеком". Его суть заключается в том, что родители детей с аутизмом могут наблюдать, как у них проходят занятия с педагогами, находясь в соседней комнате или дома.
© Sputnik/ из архива И.Дергач
Sputnik узнал, как новые технологии помогают этим ребятам.
Не расставаясь ни на миг
Видеомониторинг чаще используют для наблюдения за домашними животными, пожилыми родственниками, нянями и домработницами. А недавно в Минске его начали использовать по новому назначению. Им оснастили Центр помощи аутичным детям.
© Фото: предоставлено УП velcom
Когда родители присутствуют на занятиях, это может отвлекать детей, а благодаря приложению никто никому не мешает
В организации поясняют: видеомониторинг необходим по двум причинам. Во-первых, родителям ребенка с расстройствами аутистического спектра нежелательно находиться на занятиях, иначе он будет отвлекаться. Тем не менее, взрослые должны знать, как с сыном или дочерью работают педагоги, чтобы воспроизводить эти знания дома.
Мнение педагогов подтверждает и мама одного из подопечных центра.
"Если я сейчас зайду в комнату к Варваре, она перестанет заниматься, может начать плакать, вешаться на шею, чтобы урок прекратился", — говорит Надежда.
Второй момент — в некоторых случаях поведение ребенка трудно поддается коррекции. Благодаря видеомониторингу запись можно показать супервизору, который даст рекомендации педагогу.
"Наш супервизор живет в Азербайджане. Соответственно, связь с ним только онлайн", — замечает администратор центра Виктория Хадыко.
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Во время занятий в комнате центра устанавливают видеокамеру, сигнал с которой передается на ноутбук родителя ребенка. Получать доступ к камере можно из любой точки мира. Главное, чтобы компьютер был подключен к интернету.
© Фото: предоставлено УП velcom
Мама Надежда придирчиво изучает занятия малышки
В центре подчеркивают, что видеокамера не только транслирует, но и записывает все происходящее. Файлы сохраняются в облако оператора. Не надо искать место для хранения "тяжелых" записей — интернет-оператор все сделает сам.
"А можно установить несколько камер и наблюдать за процессом занятий, которые проводятся одновременно в разных помещениях", — добавили там.
Для родителей важен и другой нюанс. Права на просмотр видео разрешается передать другим пользователям. То есть Надежда может поделиться интерактивной ссылкой с Варвариными папой, бабушкой, дедушкой, чтобы они тоже за нее порадовались.
С надеждой в будущее
Событие коснулось большого круга людей, у чьих детей диагностировали расстройства аутистического спектра. На данный момент в центре занимаются около 15 детей в возрасте от трех лет. А с 2012 года специалисты дали индивидуальные рекомендации по дальнейшему обучению более чем 120 семьям.
© Фото: предоставлено УП velcom
Об успехах Варвары Надежда узнает по телефону
Своевременная коррекционная работа, отмечают педагоги, поможет ребенку адаптироваться к среде. В противном случае в дальнейшем он будет неспособен обслуживать себя самостоятельно.
В центре не могут нарадоваться на новинку и отмечают: технология позволяет ребятам делать успехи быстрее. Это подтверждают и их родители.
"Варвара раньше не умела вербально выражать свои желания. Если ей было что-то нужно, она могла показывать пальцем, тянуть кого-то в ту сторону. За полтора месяца занятий она научилась говорить "хочу" и "не хочу", — рассказывает Надежда.
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Мобильный оператор velcom установил в Центре помощи аутичным детям видеомониторинг, который помогает родителям особенных ребят наблюдать за ходом занятий, находясь...
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