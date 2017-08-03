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Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом

04.08.2017 07:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Мобильный оператор velcom и Центр помощи аутичным детям пошли на эксперимент — организовали терапевтический видеомониторинг от "Атлант Телеком". Его суть заключается в том, что родители детей с аутизмом могут наблюдать, как у них проходят занятия с педагогами, находясь в соседней комнате или дома.

Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом
© Sputnik/ из архива И.Дергач
Мама ребенка с аутизмом: диагноз "бежал" впереди нас, но мы его обогнали

Sputnik узнал, как новые технологии помогают этим ребятам.

Не расставаясь ни на миг

Видеомониторинг чаще используют для наблюдения за домашними животными, пожилыми родственниками, нянями и домработницами. А недавно в Минске его начали использовать по новому назначению. Им оснастили Центр помощи аутичным детям.

Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом
© Фото: предоставлено УП velcom
Когда родители присутствуют на занятиях, это может отвлекать детей, а благодаря приложению никто никому не мешает

В организации поясняют: видеомониторинг необходим по двум причинам. Во-первых, родителям ребенка с расстройствами аутистического спектра нежелательно находиться на занятиях, иначе он будет отвлекаться. Тем не менее, взрослые должны знать, как с сыном или дочерью работают педагоги, чтобы воспроизводить эти знания дома.

Мнение педагогов подтверждает и мама одного из подопечных центра.

"Если я сейчас зайду в комнату к Варваре, она перестанет заниматься, может начать плакать, вешаться на шею, чтобы урок прекратился", — говорит Надежда.

Второй момент — в некоторых случаях поведение ребенка трудно поддается коррекции. Благодаря видеомониторингу запись можно показать супервизору, который даст рекомендации педагогу.

"Наш супервизор живет в Азербайджане. Соответственно, связь с ним только онлайн", — замечает администратор центра Виктория Хадыко.

Поделиться радостью

Во время занятий в комнате центра устанавливают видеокамеру, сигнал с которой передается на ноутбук родителя ребенка. Получать доступ к камере можно из любой точки мира. Главное, чтобы компьютер был подключен к интернету.

Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом
© Фото: предоставлено УП velcom
Мама Надежда придирчиво изучает занятия малышки

В центре подчеркивают, что видеокамера не только транслирует, но и записывает все происходящее. Файлы сохраняются в облако оператора. Не надо искать место для хранения "тяжелых" записей — интернет-оператор все сделает сам.

"А можно установить несколько камер и наблюдать за процессом занятий, которые проводятся одновременно в разных помещениях", — добавили там.

Для родителей важен и другой нюанс. Права на просмотр видео разрешается передать другим пользователям. То есть Надежда может поделиться интерактивной ссылкой с Варвариными папой, бабушкой, дедушкой, чтобы они тоже за нее порадовались.

С надеждой в будущее

Событие коснулось большого круга людей, у чьих детей диагностировали расстройства аутистического спектра. На данный момент в центре занимаются около 15 детей в возрасте от трех лет. А с 2012 года специалисты дали индивидуальные рекомендации по дальнейшему обучению более чем 120 семьям.

Мама рядом: мобильный оператор предложил помощь детям с аутизмом
© Фото: предоставлено УП velcom
Об успехах Варвары Надежда узнает по телефону

Своевременная коррекционная работа, отмечают педагоги, поможет ребенку адаптироваться к среде. В противном случае в дальнейшем он будет неспособен обслуживать себя самостоятельно.

В центре не могут нарадоваться на новинку и отмечают: технология позволяет ребятам делать успехи быстрее. Это подтверждают и их родители.

"Варвара раньше не умела вербально выражать свои желания. Если ей было что-то нужно, она могла показывать пальцем, тянуть кого-то в ту сторону. За полтора месяца занятий она научилась говорить "хочу" и "не хочу",  — рассказывает Надежда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Мобильный оператор velcom установил в Центре помощи аутичным детям видеомониторинг, который помогает родителям особенных ребят наблюдать за ходом занятий, находясь...

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