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Аэропорт Барселоны парализовали забастовки

04.08.2017 12:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Работа аэропорта Эль Прат в Барселоне парализована из-за забастовки сотрудников, сообщают в пятницу испанские СМИ.

Аэропорт Барселоны парализовали забастовки
© Sputnik Владимир Песня
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В разгар туристического сезона сотрудники крупнейшего в Каталонии аэропорта объявили о забастовках с требованиями повысить им зарплату и организовать другие условия труда: персонала в Эль Прат не хватает, поэтому на действующих работников ложится двойная нагрузка.

В пятницу сотрудники аэрогавани проходят частичные забастовки — работа аэропорта прекратилась на несколько часов, что приводит к отмене или задержке рейсов, в том числе и стыковочных. Аналогичные забастовки будут происходить в воскресенье и следующий понедельник.

14 августа сотрудники Эль-Прата уйдут в забастовку на 24 часа, если руководство аэропорта не пойдет им на встречу.

Сегодня Эль Прат — главный аэропорт для лоукостов в Испании. Забастовки сотрудников могут привести к неудобству туристов, воспользовавшихся услугами Ryanair, Wizzair и других компаний для эконом-перелетов.

Летает в аэропорт Эль Прат и белорусская авиакомпания "Белавиа". Данных о возможных задержках или отменах рейсов из Минска в Барселону на данный момент нет: ближайший запланирован на субботу.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за забастовки сотрудников аэропорта Эль Прат многие рейсы отменяют или переносят.

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