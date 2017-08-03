Аэропорт Барселоны парализовали забастовки

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Работа аэропорта Эль Прат в Барселоне парализована из-за забастовки сотрудников, сообщают в пятницу испанские СМИ.



© Sputnik Владимир Песня Робот Василиса теперь будет отвечать от имени "Белавиа"

В разгар туристического сезона сотрудники крупнейшего в Каталонии аэропорта объявили о забастовках с требованиями повысить им зарплату и организовать другие условия труда: персонала в Эль Прат не хватает, поэтому на действующих работников ложится двойная нагрузка.

В пятницу сотрудники аэрогавани проходят частичные забастовки — работа аэропорта прекратилась на несколько часов, что приводит к отмене или задержке рейсов, в том числе и стыковочных. Аналогичные забастовки будут происходить в воскресенье и следующий понедельник.

14 августа сотрудники Эль-Прата уйдут в забастовку на 24 часа, если руководство аэропорта не пойдет им на встречу.

Сегодня Эль Прат — главный аэропорт для лоукостов в Испании. Забастовки сотрудников могут привести к неудобству туристов, воспользовавшихся услугами Ryanair, Wizzair и других компаний для эконом-перелетов.

Летает в аэропорт Эль Прат и белорусская авиакомпания "Белавиа". Данных о возможных задержках или отменах рейсов из Минска в Барселону на данный момент нет: ближайший запланирован на субботу.