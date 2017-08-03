Белорусы в августе смогут задать министрам вопросы по телефону

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Совет министров Беларуси опубликовал график проведения прямых телефонных линий глав министерств и ведомств на август.



© Sputnik Владимир Федоренко Чиновникам Беларуси разрешили игнорировать грубиянов и сквернословов

Как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, общаться с народом по телефону будут руководители министерств самого широкого профиля.

Так, согласно графику ближайшая прямая линия пройдет уже в субботу 5 августа. На связи с народом по телефону будут министр связи и информатизации Сергей Попков, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, министр финансов Владимир Амарин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

В следующую субботу, 12 августа, на прямой телефонной связи с населением будут министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

В третью субботу месяца – 19 августа – с гражданами будет министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

Последняя суббота месяца – 26 августа – будет отдана под прямые линии министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу, министру культуры Борису Светлову и министру обороны Андрею Равкову.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители. Время проведения прямых телефонных линий – с 09:00 до 12:00.Телефоны для связи можно узнать на сайте белорусского правительства.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, правительство Беларуси постановлением №555 изменило порядок работы с обращениями граждан и юрлиц в части, которая касается общения представителей власти во время горячих и прямых телефонных линий.

Этим документом чиновникам разрешили прекращать общение с гражданами, если они допускают употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений. Кроме того, чиновники могут не отвечать, если гражданин или представитель юрлица, позвонивший на прямую линию, обращается анонимно.

Также не будут рассматривать обращения в том случае, если в них поставлены вопросы, на которые уже были даны ответы (направлены уведомления), в том числе в рамках личного приема.