Волонтеры-правозащитники хотят выкупить автозак у ГУВД

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Волонтеры незарегистрированной правозащитной организации "Вясна" изъявили желание купить выставленный на продажу подержанный милицейский автозак, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Купить автозак у ГУВД: без спецсигналов и опознавательных знаков

Накануне ГУВД Минска рассказала о широком предложении поддержанных и отслуживших свой срок в милиции транспортных средств, которые еще могут пригодиться "на охоте и рыбалке". Среди выставленных на продажу бывших в употреблении транспортных средств оказался и автозак , 2006 года выпуска, за чуть более чем восемь тысяч долларов.

"Хачу так што сілаў няма!", — написала волонтер Анисия Казлюк на своей странице в Facebook .

Девушка проиллюстрировал пост фотографией, на которой вместе с коллегами-волонтерами держит в руках лист бумаги. Напечатанные на листах слова складываются во фразу "Мы хочам аўтазак".

Девушки планируют существенно переоборудовать милициейское авто и "раскачать им всю Беларусь". Внутри обещают повесить дискошар, установить экран для просмотра фильмов и зачем-то обернуть руль в шерсть, также менять дизайн автозака каждые полгода.

"Хачу нават правы кіроўцы падыходзячай катэгорыі", — написала Казлюк.

В комментариях друзья девушки предложили волонтерам "Вясны" объявить сбор денег через краундфандинг. Девушки обещали подумать.