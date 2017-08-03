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Волонтеры-правозащитники хотят выкупить автозак у ГУВД
04.08.2017 14:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Волонтеры незарегистрированной правозащитной организации "Вясна" изъявили желание купить выставленный на продажу подержанный милицейский автозак, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне ГУВД Минска рассказала о широком предложении поддержанных и отслуживших свой срок в милиции транспортных средств, которые еще могут пригодиться "на охоте и рыбалке". Среди выставленных на продажу бывших в употреблении транспортных средств
"Хачу так што сілаў няма!", — написала волонтер Анисия Казлюк на своей странице в
Девушка проиллюстрировал пост фотографией, на которой вместе с коллегами-волонтерами держит в руках лист бумаги. Напечатанные на листах слова складываются во фразу "Мы хочам аўтазак".
Девушки планируют существенно переоборудовать милициейское авто и "раскачать им всю Беларусь". Внутри обещают повесить дискошар, установить экран для просмотра фильмов и зачем-то обернуть руль в шерсть, также менять дизайн автозака каждые полгода.
"Хачу нават правы кіроўцы падыходзячай катэгорыі", — написала Казлюк.
В комментариях друзья девушки предложили волонтерам "Вясны" объявить сбор денег через краундфандинг. Девушки обещали подумать.
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Волонтеры планируют существенно переоборудовать милицейское транспортное средство и "раскачать им Беларусь"
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