Ученые: сейчас нимб святого Франциску Скорине не нужен

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Вопрос канонизации носит общественно-популярный характер, сказал в ходе видеомоста на Sputnik заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

По его словам, абсолютно понятно, почему данный вопрос актуален для белорусского общества. Белорусам хотелось бы иметь не абстрактный памятник, а реальное место, куда можно было бы приносить цветы. Замдиректора напомнил, что вопрос канонизации в первую очередь ведется светскими людьми, а не представителями религиозных учреждений. Хотя по всем правилам он может подниматься лишь в религиозной среде. Официального движения в сторону канонизации не идет ни в католической, ни в православной церкви.

"Я поддерживаю мысль о том, что в белорусском обществе нет необходимости производить канонизацию Франциска Скорины. Боюсь, это приведет лишь к межконфессиональным спорам. Образ Скорины и без того занимает достойное место в нашем общественном понимании. Нет необходимости рисовать вокруг его головы нимб", – считает Суша

В свою очередь доцент Карлова университета в Чехии Илья Лемешкин сказал, что Скорина, скорее всего, погребен в Праге и на сегодняшний момент не вызывает сомнений вопрос о его принадлежности к католической конфессии.

"Мы в Праге в курсе, что с 2013 года идет речь о канонизации Скорины. Значит, для этого нужны мощи. Не нужно строить никакого мавзолея и переносить останки в Минск. Это несущественный вопрос", – подчеркнул исследователь из Чехии.